Elbistan göç vermeye devam ediyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarını açıkladı. Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 1 milyon 151 bin 115 kişi artarak 83 milyon 154 bin 997 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 41 milyon 721 bin 136 kişi olurken, kadın nüfus 41 milyon 433 bin 861 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun yüzde 50,2'sini erkekler, yüzde 49,8'ini ise kadınlar oluşturdu. Yıllık nüfus artış hızı 2018 yılında binde 14,7 iken, 2019 yılında binde 13,9 oldu. Türkiye'de 2018 yılında yüzde 92,3 olan il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı, 2019 yılında yüzde 92,8 oldu. Diğer yandan belde ve köylerde yaşayanların oranı yüzde 7,7'den yüzde 7,2'ye düştü.

İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 451 bin 543 kişi artarak 15 milyon 519 bin 267 kişiye ulaştı. Türkiye nüfusunun yüzde 18,66'sının ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 639 bin 76 kişi ile Ankara, 4 milyon 367 bin 251 kişi ile İzmir, 3 milyon 56 bin 120 kişi ile Bursa ve 2 milyon 511 bin 700 kişi ile Antalya izledi. Tunceli, 84 bin 660 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu. Tunceli'yi, 84 bin 843 kişi ile Bayburt, 97 bin 319 kişi ile Ardahan, 142 bin 490 kişi ile Kilis ve 164 bin 521 kişi ile Gümüşhane takip etti.

Nüfus piramidindeki yapısal değişim devam etti. Türkiye'nin 2007 ve 2019 yılı nüfus piramitleri karşılaştırıldığında, doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki azalmaya bağlı olarak, yaşlı nüfus arttı ve ortanca yaş yükseldi. Türkiye'de 2018 yılında 32 olan ortanca yaş, 2019 yılında 32,4'e yükseldi. Cinsiyete göre incelendiğinde, ortanca yaşın erkeklerde 31,4'ten 31,7'ye, kadınlarda ise 32,7'den 33,1'e yükseldiği görüldü. Ortanca yaşın illere göre dağılımına bakıldığında, Sinop'un 40,8 ile en yüksek ortanca yaş değerine sahip olduğu görüldü. Sinop'u 40,2 ile Balıkesir ve 39,9 ile Giresun izledi. Diğer yandan 20,1 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip il oldu. Şanlıurfa'yı 20,9 ile Şırnak ve 21,8 ile Ağrı takip etti. Ortanca yaşın illere ve cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde, erkeklerde 39,5 ile Sinop en yüksek ortanca yaşa sahip olan il olurken, 19,7 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip olan il oldu. Kadınlarda 42,1 ile Sinop yine en yüksek ortanca yaş değerine sahip olan il olurken, Şırnak 20,5 ile en düşük ortanca yaş değerine sahip olan il oldu.

Çalışma çağındaki nüfusun oranı yüzde 67,8 oldu. Çalışma çağı olarak tanımlanan 15-64 yaş grubundaki nüfusun oranı, 2007 yılında yüzde 66,5 iken 2019 yılında yüzde 67,8'e yükseldi. Diğer yandan çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı yüzde 26,4'ten yüzde 23,1'e gerilerken, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise yüzde 7,1'den yüzde 9,1'e yükseldi.

Kahramanmaraş genelinde nüfus arttı

Kahramanmaraş’ın toplam nüfusu, bir önceki yıla göre 9 bin 251 kişi artarak 1 milyon 154 bin 102 kişi oldu. Kahramanmaraş’ın nüfusu, 2018 yılına göre nüfusu 17 bin 228 kişi artan Kahramanmaraş’ta da yaşanan nüfus kaybı dikkatlerden kaçmadı. Kahramanmaraş’ın en kalabalık ilçesi, 431 bin 848 kişi ile Onikşubat ilçesi oldu. Onikişubat’ı 222 bin 673 kişilik nüfusu ile Dulkadiroğlu izledi. Elbistan ise, 141 bin 534’e düşen nüfusu ile Kahramanmaraş’ın en büyük nüfusa sahip 3.ilçesi oldu. Afşin’in nüfusu 80 bin 447’ye düştü. Ekinözü’nde de nüfus düşüşü sürdü. Ekinözü’nün nüfusu bir önceki yıla göre 618 kişi düşerek 11 bin 221’e geriledi. Nurhak’ta da birçok ilçenin aksine nüfus artışı yaşandı. Nurhak’ın nüfusu da 12 bin 124’ten 12 bin 279’a yükseldi.

Elbistan’ın nüfusu yüzde 7 düştü

Elbistan’da, son yıllardaki nüfus düşüşü, 2019’da da devam etti. Doğum-ölüm oranındaki net farkın bile yansımadığı Elbistan’da nüfus yüzde 7’ye yakın düştü. Elbistan’ın nüfusunun 72 bin 229’unu erkekler ve 69 bin 305’ini ise kadınlar oluşturdu.

Elbistan mahalle bazında nüfus oranları incelendiğinde, en yoğun nüfus ilçe merkezindeki Kızılcaoba Mahallesinde yer alıyor. Kızılcaoba Mahallesinin nüfusu 13 bin 578 olurken; takip eden Yeşilyurt Mahallesi’nde ise 12 bin 964 kişinin yaşadığı belirlendi. Yunus Emre Mahallesi 11 bin 494 ile 3.sırada yer alırken, Elbistan’ın nüfus bakımından 4.büyük mahallesi de 11 bin 368 kişi ile Battalgazi Mahallesi oldu. Elbistan’ın en az nüfusa sahip mahallesi ise 16 kişi ile Yapılıpınar oldu. Yapılıpınar’ın nüfusu 2 kişi azaldı. Yapılıpınar’dan sonra gelen mahallesi ise 22 kişi ile Sünnet oldu. Beldeden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde ise en fazla nüfus 5 bin 660 kişi ile Karaelbistan oldu. Köyden mahalleye dönüşen Çiçek ise 3 bin 59 kişilik nüfusu ile ilk sırada yer aldı. Karaelbistan ve Çiçek’te de nüfusun azaldığı dikkatlerden kaçmadı.