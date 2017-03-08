Elbistan Gençlik Merkezi iki ünlü ismi ağırlayacak

Elbistan Gençlik Merkezi, ‘Bunu Konuşalım’ projesi kapsamında ünlü televizyon programı sunucusu Bekir Develi ile Yapımcı-Yönetmen Erem Şentürk’ü gençlerle buluşturacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın başlattığı ‘Gençlik Sohbetleri’ programının Elbistan ayağı, 10 Mart 2017 Cuma günü gerçekleştirilecek. ‘Bunu Konuşalım’ programı hakkında bilgi veren Elbistan Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Yılmaz, bu tür organizelerin genelde il merkezlerinde yapıldığını hatırlattı.

Ünlü televizyon programı sunucusu Bekir Develi ile Yapımcı-Yönetmen Erem Şentürk’ün Elbistan’a gelmesinin gençler açısından büyük bir fırsat olduğunu kaydeden Yılmaz, tüm gençleri ve vatandaşları organizeye davet etti.

Yılmaz, “Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ‘Gençlik Sohbetleri’ çerçevesinde 10 Mart 2017 Cuma günü Gençlik Merkezi Salonumuzda saat 19.00’da ‘Bunu Konuşalım’ isimli program düzenlenecek. Bu programlar genellikle il merkezlerinde yapılıyor. Ancak Elbistan’ımız için bir ayrıcalık oldu. Bu programın Elbistan’da yapılması, gençler için iyi bir fırsat. Bu fırsatı kaçırmak istemeyen tüm gençlerimizi ve halkımızı programımıza davet ediyoruz” dedi.



