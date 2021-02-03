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Elbistan-Gaziantep hattındaki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin, Elbistan merkezli olmak üzere Gaziantep ilinde düzenlediği eşzamanlı operasyonda yakalanan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Elbistan-Gaziantep hattındaki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Elbistan ile Gaziantep hattındaki uyuşturucu madde trafiğine darbe vuran bir operasyona imza attı. Ocak ayında düzenlenen operasyonda M.B ile İ.C.Ö. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada 5 gram metamfetamin adlı sentetik uyuşturucu madde ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Narkotik ekiplerince işlemleri için emniyete götürülen şüpheliler, daha sonra Elbistan Adliyesi’ne sevk edildi. Burada Sulh Ceza Hakimliği’nde mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.B, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. Diğer şüpheli ise adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği’nin ilçedeki uyuşturucu ve uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik kararlılığının devam edeceği bildirildi.



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Elbistan-Gaziantep Hattındaki Uyuşturucu Operasyonunda 1 Tutuklama