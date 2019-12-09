Elbistan Fen Lisesi’nden Ankara Turu

Daha önceden yapılan planlamalar ve alınan randevular doğrultusunda Ortadoğu Teknik Üniversitesi(ODTÜ), Ankara Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi ziyaret edildi. Geziye Okul Müdürü Mikail Şahin, Müdür yardımcısı, öğretmen ve 53 öğrenci katıldı.

İki günlük olarak planlanan gezinin birinci gününde ilk olarak ODTÜ ziyaret edildi. Asistanlar eşliğinde üniversite turu ve kampüs ile üniversitenin ve bölümlerin tanıtımı ile sunum yapıldı.

Daha sonrasında Okul Müdürü Mikail Şahin ile tüm gezi kafilesi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal tarafından misafir edildiler. Toplantı salonunda Elbistan Fen Lisesi kafilesi ile bir araya gelen Ünal, öğrencilerle gelecek, eğitim ve dünyaya bakışları hakkında sohbet ettikten sonra öğrencilerin sorularını da cevaplandırdı. Kendisinin öğrencilik yıllarından örnekler vererek öğrencilere geleceğe çok çalışarak hazırlanmaları, memleketlerine hizmet edecek noktalara gelmelerini ve gelecekte memleketlerine hizmet görevini yeni neslin yapacağını söyleyen Mahir Ünal, öğrencilerle güzel bir sohbet gerçekleştirdi. Okul Müdürü Mikail Şahin tarafından okul ve Ankara gezisi hakkında kısa bilgilendirme yapıldıktan sonra Elbistan’a ve özellikle Elbistan Fen Lisesi’ne yapılan yatırımlar ile maddi ve manevi desteklerinden dolayı Mahir Ünal’a tüm öğrenciler, veliler ve okul personeli adına teşekkür edilerek hediye takdim edildi. Sohbet sonunda tüm öğrencilere hediye vererek tek tek resim çektiren Mahir Ünal, “Sizlere hep destek tam destek” diyerek Elbistan Fen Lisesi gezi gurubunu uğurladı.

Daha sonrasında Ankara Üniversitesine geçilerek üniversitelerin tanıtılması ile gezilmesine devam edildi ve gezinin birinci günü Gazi Üniversitesinin ziyaret edilmesi ile son buldu.

Gezinin ikinci gününe Anıtkabir ziyaretiyle başlayan Elbistan Fen Lisesi kafilesi, Birinci Meclis, Hacı Bayrâm-ı Velî’nin türbesini de bünyesinde barındıran Hacı Bayram Veli Camii bölgesi, Taceddin Dergâhı ve Hamamönü bölgesini gezerek programlarını tamamladı.

Elbistan Fen Lisesi Müdürü Mikail Şahin gezi hakkında yaptığı değerlendirmede ise “Öğrencilerin üniversiteleri bizzat görmeleri ve tanımaları ile başkent Ankara’nın tarihi ve kültürel mekânlarını görmelerinin yanı sıra iki günlük gezi boyunca yapılan etkileşimler sayesinde ufuklarının genişlediğini ve bakış açılarının daha da arttığını, bu yönüyle bakıldığında da gezinin verimli bir şekilde tamamlandığını görmek memnuniyet vericidir. Öğrenciler ve yansıması açısından güzel bir isteklendirme olmuştur. Milletvekilimiz ve Bakanımız Sayın Mahir Ünal’ın öğrencileri misafir ederek özel olarak ilgilenmesi ve bizlere her konuda destek olmaları da onur vericidir. Sayın Bakanımıza tekraren Elbistan geneli ve okulumuz özelinde büyük yatırımlar başta olmak üzere talepler ve ihtiyaçlar konusunda her zaman yolumuzu açan maddi-manevi desteklerinden ve teveccühlerinden dolayı şahsım, tüm okul personelimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz adına teşekkür ediyorum. Gezinin planlanmasından gerçekleştirilmesine kadar emek veren tüm müdür yardımcısı ve öğretmen arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.