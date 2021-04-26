Elbistan Fen Lisesi’nde emekler ve çalışmalar meyvelerini veriyor

Elbistan Fen Lisesinde pandemi sürecinin etkilerine rağmen fedakar çalışmalar ve öğrencilerin emekleri ve gayretleri öğrenci başarıları ile sonuç veriyor. Okulun iki öğrencisi, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Sınavı’nda Türkiye derecesi elde ederek ilçemizi gururlandırdı.

ÖSYM tarafından yapılan 2021 yılı Milli Savunma Üniversitesi Sınavı sonuçları açıklandı. MSÜ sonuçlarına göre Elbistan Fen Lisesi öğrencisi Abdulkadir Altay Türkiye 37.liği elde etti. Sayısal alanda Türkiye 37.si olan öğrenci aynı zamanda genel sıralamada Türkiye 66.sı, sözel alanda Türkiye 77.si, eşit ağırlık alanında Türkiye 171.si oldu. Yine diğer bir Elbistan Fen Lisesi öğrencisi Feyza Ceylan sayısal alanda Türkiye 316.sı, genel sıralamada Türkiye 576.sı ve sözel alanda Türkiye 721.si gibi dereceler yapan öğrenciler haricinde ilk 10 bin derece içerisinde onlarca sıralama elde ettiler.

Sınav sonuçları ile ilgili değerlendirme yapan Elbistan Fen Lisesi Müdürü Mikail Şahin, okulda kurumsal değişim ve dönüşümü sağlamaya çalıştıklarını belirtti.

Elde edilen başarının altında ciddi bir emek yattığını ifade eden Şahin, “Öncelikle iyi eğitimin ve öğrenci başarısının en temel alt yapısı olan fiziki şartlarımızı hızlıca düzenledik ve geliştirdik. Öğrencilerin için standartları yüksek mekanlar kazandırdık. Fiziki altyapı sonrasında Elbistan’ın en iyi öğretmen kadrosu ile eğitim noktasında rutin müfredat ve derslerin haricinde farklı çalışmalar, öğrenci odaklı ders takviyeleri, soru çözüm saatleri ile öğrencilerimizin daha iyi bir gelecek, daha iyi bir yükseköğrenim hayatları için tüm yönetici ve öğretmenlerimizle emek verdik” dedi.

Öğrenci-veli-okul üçgenindeki iletişimi önemsediklerini vurgulayan Şahin, “Deneme sınavları ve ödüllendirmeler, rehberlik servisi çalışmaları, motivasyon etkinliklerimiz ve daha bir çok farklı çalışmalarla öğrencilerimizin sınav süreçlerini destekliyoruz. Salgın sürecinin olumsuz etkilerine rağmen ‘herkes dururken sen yürü, herkes yürürken sen koş’ anlayışıyla Elbistan Fen Lisesi ailesi olarak hiç durmadan çalışmaya devam ettik. Öğrencilerimiz çok çalıştılar ve çok çalışıyorlar. Tüm yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz öğrencilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmaya devam ediyorlar. Sürekli analizler yaparak, planlamalar yaparak, takviyeler yaparak çalışmaya devam ediyoruz. Yine öğrenci velilerimiz bilinçli bir şekilde iletişim halinde gençlerimiz için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Velilerimiz okulumuz ile koordineli bir şekilde okul dışındaki bireysel öğrenci takiplerini ve zaman yönetimini yapıyorlar” değerlendirmesinde bulundu.

Bu tür sınavlardaki başarının 4 yıllık bir süreçteki planlamanın ürünü olduğunun altını çizen Elbistan Fen Lisesi Müdürü Mikail Şahin, “MSÜ sınavı ve YKS sınavı öğrencilerin sadece bir yıl çalışarak veya destek alarak başarı sağlayacakları sınavlar değildir. 9.sınıftan başlayarak düzenli ve planlı bir şekilde 10. ve 11. sınıflarda çalışmaya devam edip 12. sınıfta zirveye ulaşan bir çalışma ile güzel başarılar elde edilir. Dört yılık bir emek ve çalışma ile başarıya ulaşılır. Biz Elbistan Fen Lisesi olarak 9.sınıftan itibaren öğrencilerimizin sadece ders ve akademik başarı değil bunların haricinde ihtiyaç duyacakları kişisel gelişimlerinin de planlamasını ve uygulamasını yaparak dört yıllık bir süreç yürütüyoruz. Başarı gösteren tüm öğrencilerimizi, derece yapan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor ve çok iyi bir yükseköğrenim hayatı ve çok iyi bir gelecek diliyorum. İnşallah öğrencilerimiz YKS sınavlarında da emeklerinin karşılığını alırlar ve hak ettikleri yerlerde olurlar.

Öğrencilerimize, ailelerimize, velilerimize ve Elbistan Fen Lisesi ailemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Zaman zaman mesai ve resmiyet gözetmeden fedakarca çalışan başta müdür yardımcılarım ve öğretmenlerim olmak üzere Öğrencilerimizin üzerinde emekleri bulunun tüm okul personelimize ve öğrenci velilerimize teşekkür ediyorum” cümleleri ile açıklamasını tamamladı.