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Elbistan Fen Lisesi’nde bilim söyleşileri

TÜBİTAK’ın başlattığı bilim söyleşilerinin ilk başvuru ve ev sahibi okulu olan Elbistan İMKB Fen Lisesi’nde bilim söyleşisi programı yapıldı.

Elbistan Fen Lisesi’nde bilim söyleşileri
 Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Öğretim Görevlisi ve aynı zamanda Nanoteknoloji ve Biomalzemeler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Muhammet Uzun tarafından gerçekleştirilen bilim söyleşilerinin ilkine Elbistan İlçe Milli Eğitim Şube müdürü Alparslan Ceran, okul müdürü Mikail Şahin, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Elbistan İMKB Fen Lisesi konferans salonundaki  “Bir mühendis olarak tasarımı tasarlamak” konulu bilim söyleşisi öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi.

Öğrencilerle etkileşimli olarak sunum yapan doç. Dr. Muhammet uzun bir taraftan tasarımın gerekliliğinden, tasarım aşamaları ve ürünün oluşumuna kadar geçen süreçleri öğrencilere aktardı.

Yurt dışında bir ülke ve üniversitede öğretim görevlisi olan görev yapan, akademik çalışmalar ve araştırma projeleri yapan Uzun; özellikle kendi çalışmaları başta olmak üzere yapay damar, yanmaz iplik, radyasyon önleyici iplik, çörekotu tortundan izolasyon malzemesi, yapışmayan yara örtüleri, doğal baldan iyileştirici yara bandı, kumaş hammaddeden araç kaportası tasarımı gibi bir çok nanoteknoloji ürününü de canlı olarak göstererek öğrencilere canlı deneme yapma fırsatı verdi.

Söyleşi sonrasında öğrencilerin sorularını cevaplayan ve özel olarak ilgilenen uzun özellikle telefon ve internetle zaman öldürmenin beyne olumsuz etkileri konusunda öğrencileri uyararak tasarımcı düşünmenin, fark oluşturmanın öneminden bahsetti. Söyleşi sonrasında okul öğretmenleri ile görüşerek soruları cevaplayan ve proje fikir alışverişinde bulunan uzun benzer etkinliklerde buluşma temennisi ile ayrıldı.

Elbistan Fen Lisesi Müdürü Mikail Şahin ise yaptığı değerlendirmede “Okulların açıldığı ilk gün derslere matematik profesörü akademisyen ile başlayan, Elbistan’da ilk defa okul takımı oluşturarak Türkiye zeka şampiyonasına katılan ve il ikincisi olarak bölge finallerine katılan öğrencilerimizi yine bir ilk olan TÜBİTAK bilim söyleşileri ev sahibi okul olarak büyük bir yurt içi ve yurt dışı akademik başarı ve tecrübeye sahip olan doç. Dr. Muhammet uzun hocamızla buluşturduk. Çok verimli geçen bilim söyleşisinin öğrencilerin ufkunu açacağını ve vizyon oluşturacağını düşünüyoruz ve bu şekilde bilimsel ve akademik etkinliklere devam edeceğiz” dedi.

‘Elbistan Fen Lisesinin bir taraftan fiziki alt yapısını güçlü şekilde hazırlarken diğer taraftan da hem akademik eğitime, yükseköğretime öğrenci hazırlayan hem de bilim üreten, fikir ve proje üreten kurum yapmayı amaçlıyoruz’ şeklinde konulan Şahin, “Fiziki mekanlarda yapılan bir çok çalışmamızın haricinde okulun eksiği olan kapalı spor salonumuzun da temeli atılmış olup inşaatı devam etmektedir. Özellikle bu kapalı spor salonu yatırımından dolayı Sayın Bakanımız Mahir Ünal’a şahsım öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz adına çok teşekkür ediyorum. İnşallah tüm okul yöneticisi, öğretmen ve diğer tüm personel arkadaşlarımızla ekip olarak yürüttüğümüz çalışmalarla fen lisemiz hep daha iyi noktaya doğru ilerleyecektir” ifadelerini kullandı.


Yerel Manşetler
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