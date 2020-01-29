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Elbistan esnafından depremzedelerin içini ısıtacak yardım

Elbistan’da giyim firması işletmecisi, 6,8 büyüklüğündeki depremle sarsılan Elazığ’a bir ailenin tüm bireylerinin tamamının battaniye ve kışlık kıyafet ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırladığı 70 bin TL’lik yardım çuvallarını Kızılay’a teslim etti.

Elbistan esnafından depremzedelerin içini ısıtacak yardım
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Elazığ’ın Sivrice ilçesinde yaşanan ve Malatya’da da yıkıma neden olan depremin ardından, bölgeye Türkiye’nin dört bir yanından yardım ulaştırılıyor. AFAD ve Kızılay, vatandaşlar tarafından gönderilen yardımları, ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor. Tüm Türkiye’nin tek yürek olduğu bu afet sonrasında dayanışma ve paylaşmanın en güzel örnekleri sergileniyor. Yaraların sarılmaya çalışıldığı Elazığ’daki vatandaşların, soğuk kış günlerinde içini ısıtacak anlamlı bir yardım da Elbistan’da faaliyet gösteren Öz Kısalar Giyim Mağazası işletmecisi Ferhat Kısa’dan geldi. Deprem sonrasında evleri yıkılan ve çadırlarda barınan depremzedelere yardım ulaştırmak isteyen Kısa, Kızılay’la irtibata geçti. Kısa, mağazasında bulunan mont, kaban, pantolon, kazak, içlik, çorap, pardösü, eşarp, nevresim ve battaniye gibi eşyaları tek tek paketleyerek çuvallara doldurdu. 70 bin TL civarındaki çuvallar dolusu malzeme, Elazığ’a gönderilmek üzere Kızılay yetkililerine teslim edildi.

Bu anlamlı yardımla ilgili olarak değerlendirme yapan işletmeci Ferhat Kısa, “Elazığ’daki deprem, bizim de yüreğimizi yaktı. Devletimiz başta olmak üzere ülkemizin her bir köşesinden yardımlar depremzedelere ulaştırılıyor. Biz de, oradaki kardeşlerimizin yarasını sarmak, onları bu kış günlerinde sıcak tutmalarına yardımcı olacak eşyalarla el uzatmak istedik. Elazığ ve Malatya'daki depremzedelerle bir arada olduğumuzu, kaynaşma içerisinde olduğumuzu, Türk milletinin onların yanında olduğunu göstermek adına böyle bir yardımda bulunduk. Güle güle giysinler. Onların yüzlerini bir nebze olsun güldürebilir ve içlerini ısıtırsak ne mutlu bize” diye konuştu.

Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin de, Kısa’yı bu duyarlılığından dolayı tebrik ederek, “Ferhat kardeşimiz gerçekten güzel ve örnek alınacak bir dayanışma sergiledi. Kendisini duyarlılığından dolayı tebrik ediyoruz. Kızılay, bu malzemeleri en kısa sürede Elazığ’daki kardeşlerimize ulaştıracak. Elazığ’daki kardeşlerimizi bu zor günlerinde yalnız bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.


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