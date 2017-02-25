Elbistan esnafına 39 milyon 735 bin TL kredi desteği

Elbistan Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi, 2016 yılında 385 üyesine toplam 39 milyon 735 bin TL kredi desteği sağladı.

Elbistan Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi’nin 2016 yılı mali kongresi gerçekleştirildi. Elbistan Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi toplantı salonunda gerçekleştirilen 2016 yılı mali kongreye Bölge Birliği Başkanı Ali Rıza Kekeç, Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Birliği Başkanı Ahmet Kuybu, MHP Elbistan İlçe Başkanı Ali Demir, çevre ilçelerin Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üye esnaflar katıldı. Diban Başkanlığı’nı Göksun Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Hasan Abacı’nın yaptığı kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Daha sonra Elbistan Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi’nin 2016 yılı mali hesap raporları müzakere edilip oy birliğiyle kabul edildi. Yönetim ve denetim kurulu ayrı ayrı ibra edildikten sonra Kooperatifin 2017 yılı tahmini bütçesi kabul edildi. Mali kongrede, Elbistan Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi’nin yeni hizmet binası alımı için yönetim kuruluna yetki verilmesi de oy birliği ile kabul edildi.

Mali kongrede konuşan Elbistan Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Cuma General, kendisine ve yönetimine verdikleri destekten dolayı esnaflara teşekkür etti.

Elbistan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatifi’nin 2016 yılı kredi rakamlarına ilişkin olarak da değerlendirmelerde bulunan Başkan Cuma General, kooperatif kanalıyla Elbistan’daki esnaflara kullandırılan işletme kredisi miktarının 17 milyon liraya ulaştığını söyledi.

Elbistan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatifi olarak işini büyütmek isteyen ya da nakit sıkıntısı çeken esnaf ve sanatkârların yanında olduklarını kaydeden Başkan General, “Elbistan Esnaf Kefalet Kooperatifi, ilçe ekonomisinin büyümesi için esnaf kredisi piyasada önemli bir rahatlatıcı etki oluşturuyor. Kurumumuza kredi başvurusunda bulunan esnaf ve sanatkârlarımızın taleplerini en kısa sürede ve hızlı bir şekilde değerlendirilip kredilerini veriyoruz. Bu işlemin hızlandırılması ise esnaf ve sanatlarımızın maddi sıkıntılarına en kısa sürede çözüm olmanın da yolunu açmıştır. Esnafımızın hep yanında olduk. 2016 yılı içerisinde kooperatifimize kredi talebinde bulunan 450 ortak ve yeni üyeden 257 esnafımıza 17 milyon TL işletme kredisi kullandırılmıştır. 90 ortağımıza 1 milyon 213 bin TL ek hesap limiti açılmıştır. Toplu taşıma ve öğrenci servisi işi yapan esnaflarımıza yeni araç alımları için kredi kullanmaları için destek verilmiştir” dedi.

2016 Ocak ayında hayata geçirilen 30 bin lira faizsiz kredi imkanının Elbistanlıların yoğun ilgisi ile karşılaştığını belirten Başkan Cuma General, “Kooperatifimiz aracılığı ile verilen 30 bin lira faizsiz kredi desteği için 300 yeni ortağımız başvuruda bulundu. Bu ortaklarımızdan 85’ine toplam 2 milyon 250 bin TL kredi kullandırılmıştır” şeklinde konuştu.

Elbistan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatifi’nin 100 bin TL olan kredi limitinin yükselmesi için üyelerin taksitlerini gününde ödemesi gerektiğini hatırlatan Başkan Cuma General, “Kooperatifimiz, genel merkez tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda 4.Grup’ta yer almaktadır. Kooperatifimizin kredi limitinin 100 bin TL’den tekrar 150 bin TL’ye çıkarılması için kredi kullanan esnaflarımızın taksitlerini zamanında yatırmaları gerekmektedir. 2016 yılında Halk Bankası’ndan kooperatifimiz kefaletiyle ortaklarımıza 2016 yılı sonu itibariyle 39 milyon 735 bin 903 TL kredi kullandırılmıştır. 2016 yılı içerisinde toplam 385 adet kredi dosyası yapılmıştır” ifadelerini kullandı.

Başkan General, son olarak katılımcılardan tüm ihtiyaçlarını bulundukları mahalledeki küçük esnaf ve sanatkarlardan yapmaları çağrısında bulunarak, “Böyle yaparsak o esnaflarımız da ayakta durmaya çalışsın” cümlelerine yer verdi.

Mali kongre, katılımcılara yemek ikramı ile sona erdi.



