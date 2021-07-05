Elbistan esnafı, Başkan General’le ‘devam’ dedi

‘Esnafımızla biriz, esnafımızla güçlüyüz” sloganı ile girdiği seçimden galip çıkan Başkan General, şahsına ve yönetimine duyulan güvenden dolayı tüm esnaflara teşekkür ederek, “Kazanan, Elbistan esnafımız oldu” dedi.

Elbistan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin seçimli olağan genel kurulu, özel bir tesiste gerçekleştirildi. Mevcut başkan Cuma General ve İsmail Genç’in başkan adaylığında gidilen genel kurula, Bölge Birliği Başkanı Ali Rıza Kekeç, Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Birliği Başkanı Ahmet Kuybu, çevre ilçelerin kooperatif başkanları, meslek odaları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üye esnaflar katıldı. Divan Başkanlığı’nı Göksun Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Hasan Abacı’nın yaptığı kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Daha sonra Elbistan Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi’nin 2018-2019-2020 yıllarına ait mali hesap raporları müzakere edilip oy birliğiyle kabul edildi. Yönetim ve denetim kurulu ayrı ayrı ibra edildikten sonra Kooperatifin 2021-2022-2023 yılı tahmini bütçeleri kabul edildi. Seçimle ilgili gerekli hazırlıkları yapmasının ardından oy kullanma işlemi başladı. Seçimde, 1627 üyeden 1064’ü oy kullandı. Oy kullanma işlemi ise saat 18.00’de sona erdi. Yapılan oy sayımı sonrasında 888 oy alan alan mevcut başkan Cuma General, yeniden bu göreve seçilmiş oldu. Başkanlık yarışındaki diğer aday İsmail Genç ise oy 156 aldı. 16 oy ise geçersiz sayıldı.

Elbistan Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet ve Kredi Kooperatifi’nin başkanlık koltuğuna tekrar oturan Cuma General’in yönetim kurulu üyeleri ise Enbiya Kılıç, Remzi Aslan, Nedim Önal ve Arif Köse’den oluştu.

Seçimler sonrasında değerlendirme yapan kendisine oy veren ve vermeyen tüm esnaflara teşekkür ederek Başkan General, “Esnafımızın verdiği bu güvenoyuna layık olmaya çalışacağız” dedi.

Elbistan Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet ve Kredi Kooperatifi’nin kapısının, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm esnaflara açık olacağını vurgulayan Başkan General, “Bu kapıdan giren her bir esnafımız, her zamanki gibi baş tacı olacak” şeklinde konuştu.

Seçime sayılı günler kala açıklamalarda bulunan Elbistan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı ve başkan adayı Cuma General, kooperatif olarak görevi boyunca düstur edindiği ‘esnafın çözüm kapısı’ olma anlayışını yeni dönemde de sürdüreceklerinin altını çizdi.

Başkan General, seçim sonrasında tebrikleri kabul etti.