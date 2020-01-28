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Elbistan, Elazığ ve Malatya için tek yürek oldu

Elazığ ve Malatya'yı vuran 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yaşayan vatandaşlar için Elbistanlılar da tüm Türkiye ile birlikte seferber oldu.

Elbistan, Elazığ ve Malatya için tek yürek oldu
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Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde cuma günü meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölge halkı yaralarını sarıyor. Türkiye’nin dört bir yanından depremzedelere yardım ulaştırılıyor. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla bölgeye giyecek ve teçhizat yardımında bulunuyor. Elbistan’da da başlatılan kampanyalarla, depremzedelere yardım eli uzatılmaya çalışılıyor. Esnafından, iş insanlarına, taraftarlardan sivil toplum kuruluşlarına ve 7’den 70’e vatandaşlar, depremzedelerin yaralarına merhem olmak için adeta sıraya girdi. Aras Kargo ve Yurtiçi Kargo, deprem bölgesine gönderilecek battaniye ve diğer malzemelerden ücret talep edilmeyeceğini açıkladı. Elbistan’da faaliyet gösteren Şardağı Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi firması, Elbistan’dan yapılacak olan her türlü yardımı Malatya ve Sivas’a götürmek üzere tüm araçlarının ücretsiz bir şekilde hazır olduğunu duyurdu. UltraAslan Taraftar Grubu, şehir merkezinde bir yardım kampanyası başlattı. Dolabını bizimle paylaş sloganı ile başlatılan kampanyada, vatandaşların bebek bezi, mama, gıda malzemesi, kıyafet ve battaniye yardımları kabul edildi. EKARDER ve Diyarcan Yemekçilik firması da Elazığlı depremzedelere sıcak yemek ikramında bulundu. Birçok isimsiz kahramanın desteği ile çığ gibi büyüyen yardımlar, Elbistan’dan deprem bölgesine doğru yola çıktı.

Elbistanlılar, yüreklerinin Elazığ ve Malatya’da deprem nedeniyle zor günler geçiren insanlarla bir olduğunu göstermiş oldu.




Yerel Manşetler
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