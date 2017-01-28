Elbistan, Ekinözü ve Nurhak’a 230 güvenlik korucusu alınacak

Terör örgütleri ile mücadele etmek üzere Elbistan, Ekinözü ve Nurhak ilçelerinde toplam 230 güvenlik korucusu alımı yapılacak.

Türkiye genelinde emeklilik ve diğer nedenlerle azalan güvenlik korucusu sayılarını takviye etmek amacıyla güvenlik korucusu alımı yapılacak. Güvenlik korucusu alımlarıyla ilgili ilanlar, kaymakamlıklar aracılığıyla yayımlanmaya başladı. Elbistan, Ekinözü ve Nurhak Kaymakamlıkları, ilçelerine ait mülki sınırlar içerisinde kalan yerleşim yerlerinde görevlendirilecek güvenlik korucusu sayılarını açıkladı. Buna göre Elbistan’a bağlı 3 mahallede görev yapmak üzere toplam 37 güvenlik korucusu alımı yapılacak. Elbistan’a bağlı Akbayır 10, İncecik 8, Çalış 11 ve Karahasanuşağı Mahallesi’nde de 8 güvenlik korucusu görevlendirilecek.

Bölgedeki en fazla güvenlik korucusu alımı ise Ekinözü ilçesinde yapılacak. Ekinözü ilçe merkezi ve 11 mahallede toplam 154 güvenlik korucusu alımı yapılacak. Alınacak güvenlik korucuları, ilçe merkezi, Alişar, Ataköy, Demirlik, Gaziler, Kabaktepe, Kandil, Kürtül, Ortaören, Soysallı, Türkmenler ve Yeniköy Mahallelerinde görev yapacak.

Nurhak ilçesinde görevlendirilecek güvenlik korucusu sayısı ise 39 olarak açıklandı. Alınacak güvenlik korucuları, Kullar, Karşıyaka, Tatlar ve Yeni Mahalle’de görevlendirilecek. Kullar ve Karşıyaka Mahallelerinde 6, Tatlar ve Yeni Mahallede ise toplam 31 güvenlik korucusu görev yapacak.

Ekinözü ve Nurhak ilçelerini kapsayan güvenlik korucusu alımlarıyla ilgili başvurular, 6 Şubat 2017 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar İlçe Jandarma Komutanlıklarına yapılabilecek. Elbistan’da ise başvurular, 30 Ocak’ta başlayacak ve 9 Şubat 2017 günü mesai bitimine kadar devam edecek. Adaylar, 10 Şubat’ta fiziki yeterlilik testine tabii tutulacak. 11 Şubat’ta mülakat ve değerlendirme yapıldıktan sonra kazanan adayların ismi belli olacak.

Güvenlik korucusu olmak için başvuracak adaylarda; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak, askerlik hizmetini yapmış olmak, 30 yaşından büyük olmamak, okuryazar olmak, kamu haklarından mahkûm bulunmamak, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 216’ncı maddesinin 1’inci fıkrasında yazılı; halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlarından mahkûm olmamak, taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, uyuşturucu almak ve satmak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak, 3713 sayılı terörle mücadele kanununda sayılan terör suçlarına katılmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak, kan davasına karışmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak, hâlihazırda görevlendirileceği köyde ikamet etmek, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek seviyede hastalığı, sakatlığı veya akıl hastalığı bulunmamak, siyasi parti üyesi olmamak, köy muhtarlığı ve ihtiyar heyeti üyeliği hariç mahalli idarelerin seçimle göreve gelen organlarında görevli olmamak şartları aranacak.

Adaylardan başvuru için; dilekçe, diploma, nüfus kayıt örneği, askerlik durum belgesi, 6 adet fotoğraf ve sabıka kaydı belgesi istenecek.