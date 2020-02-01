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‘Elbistan diye bir yer yok’ diyen sosyal medya kullanıcısına esprili cevap

Elbistanlı bir arkadaşının yaptığı paylaşıma, sosyal medya hesabından televizyon programı sunucusu Müge Anlı’nın repliğini kullanıp ‘Elbistan diye bir yok’ diyen kullanıcıya Elbistan Belediyesi’nden esprili cevap geldi.

‘Elbistan diye bir yer yok’ diyen sosyal medya kullanıcısına esprili cevap
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Elbistanlı bir sosyal medya kullanıcısı, instagram hesabının hikaye bölümünden memleketi ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Bir arkadaşı da, bu paylaşıma, Türkiye’nin yakından tanıdığı sunucu Müge Anlı’nın, programında konuk ettiği bir vatandaşa ‘Senin kocanın evi yok ki; beni çıldırtmak mı istiyorsunuz’ repliğinden esinlenerek, ‘Elbistan diye bir yer yok. Siz beni çıldırtmak mı istiyorsunuz?’ şeklinde yorum yaptı. Elbistanlı sosyal medya kullanıcısı, bu yorumu ‘Ne diyor bu arkadaşımız’ notuyla Elbistan Belediyesi’nin twetter hesabı ile paylaştı.

Elbistan Belediyesi’nin twitter hesabından da ‘Elbistan diye bir yok ki’ diyen kullanıcıya, haritalı cevap geldi. Esprili bir yaklaşımla cevap veren Elbistan Belediyesi, “Yaklaşık olarak 37 doğu meridyeni, 38 kuzey paraleli arasında yer alan Elbistan’ımızı bulabilirsiniz’ denildi.


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