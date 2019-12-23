Elbistan Devlet Hastanesi’nin acı kaybı

Geçirdiği rahatsızlık sonucunda bir süredir hastanede tedavi gören Elbistan Devlet Hastanesi personeli Ömer Faruk Ölker, hayatını kaybetti.

Elbistan Devlet Hastanesi'nde sağlık personeli olarak görev yapan Ömer Faruk Ölker, bir süre Sağlık Bakanlığı’nın görevlendirmesi ile Kilis’e gitti. Burada geçirdiği rahatsızlık sonucunda Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ölker, hayatını kaybetti.

Ölker’in ani ölümü, mesai arkadaşları ve sevenlerini yasa boğdu.