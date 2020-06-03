Elbistan Devlet Hastanesi’ne tam not

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sinan Sert ve Şehit Hilmi Özer İlçe Sağlık Müdürü Kazım Çıtak’la birlikte Elbistan Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti. Kaymakam Demir ve beraberindeki protokol üyeleri, Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Alptekin Yasım tarafından karşılandı. Kaymakam Demir, Başhekim Yasım’dan hastanedeki çalışmalar ve pandemi sürecine ilişkin bilgiler aldı. Başhekim Yasım, Elbistan Devlet Hastanesi’nin salgın hastanesi ilan edilmesinin ardından bugüne kadar geçen süreçteki hasta sayısı ve mevcut durum hakkında Kaymakam Demir’e kapsamlı bilgi aktardı.

Ziyaretle ilgili olarak değerlendirme yapan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, salgın sürecindeki fedakarlıklarından dolayı Başhekim Prof. Dr. Alptekin Yasım nezdinde tüm sağlık personeli ve çalışanlara teşekkür etti.

Kaymakam Demir, “Kendilerine teşekkür etmek üzere buradayız. Kovid-19 pandemi sürecinde gerçekten Elbistan Devlet Hastanemiz çok başarılı bir sınav verdi. Büyük bir mücadele örneği sergilediler. Çok özverili bir şekilde fedakarca çalıştılar. Görevlerini en iyi şekilde ve layıkıyla yaptılar. Sayın Başhekimimize ve değerli personeline bu anlamda Kaymakamlığımız ve devletimiz ile Elbistanlı hemşerilerimiz adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sayın Başhekimimizin, bu önemli dönemde burada görev yapıyor olması bizler için de şans oldu. Sağ olsunlar, var olsunlar” diye konuştu.

Salgının bitmediğini hatırlatarak, alınan tedbirlere uyulması çağrısında bulunan Kaymakam Demir, “Salgın süreci bitmedi. Vatandaşlarımızdan tedbirlere uymalarını rica ediyoruz. Bizlerin ve vatandaşların alacağı tedbirler kurumlarımızın üzerindeki yükü de hafifletecektir” ifadelerini kullandı.

Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Alptekin Yasım ise, “Bu ziyaret, bizleri onurlandırdı. Kendilerine teşekkür ediyorum. Pandemi sürecinde Elbistan Devlet Hastanesi olarak üzerimize düşeni en iyi şekilde yapmaya gayret verdik. Bu sınavda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Bütün ekip arkadaşlarımızla birlikte üstün çaba gösterdik. Tabi bütün Türkiye’de Sağlık Bakanlığımız çok başarılı bir şekilde bu süreci yönetti. Biz de bu sürecin bir parçası olduk. Ülkemizdeki tüm sağlık camiasına bu konuyla ilgili çok teşekkür ediyorum.

Pandemi ile ilgili olarak her şey bitmiş değil. Yeni normalleşme sürecini başladık 1 Haziran itibariyle. Ama bu, bütün her şeyin düzeldiği manasına gelmiyor. Bakanlığımızın belirttiği kurallara kesinlikle uymamız gerekiyor” şeklinde konuştu.









