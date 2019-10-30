Elbistan Devlet Hastanesi’ne atanan uzman hekimler belli oldu

Sağlık Bakanlığı, bu atamalara ek olarak 2019 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama kurası kapsamında da 2 branşta daha uzman doktor ataması yapacak.

Sağlık Bakanlığı’nın, yeni statüsü gereğince Elbistan Devlet Hastanesi’ne tahsis ettiği yan dal uzman hekimlerinden ilki olan çocuk ve ergen ruh sağlığı uzmanının ismi belli oldu. Sağlık Bakanlığı, 89. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası kapsamında Elbistan Devlet Hastanesi’ne çocuk ve ergen ruh sağlığı uzmanı Özlem Doğan’ı atadı. Aynı kura kapsamında açılan kadın doğum uzmanı kadrosuna ise Elif Ece İnceli’yi görevlendirildi. Her iki uzman doktorun da önümüzdeki günlerde görevlerine başlaması bekleniyor.

2 uzman hekim kadrosu daha açıldı

Diğer yandan, Sağlık Bakanlığı’nca Elbistan Devlet Hastanesi’ne 2019 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama kurası çerçevesinde 2 uzman hekim kadrosu daha tahsis edildi. Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacak atamalar kapsamında Elbistan Devlet Hastanesi’ne anestezi ve reanimasyon uzmanı ile beyin ve sinir cerrahı ataması yapılacak. Aynı kura çerçevesinde Elbistan Şehit Hilmi Özer İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne 1 tabip atanacak.