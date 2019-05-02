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Elbistan Devlet Hastanesi’ne atanan uzman hekimler belli oldu

Sağlık Bakanlığı’nın 86. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası ile Elbistan Devlet Hastanesi’ne atamasını yaptığı 3 uzman hekimin isimleri belli oldu.

Elbistan Devlet Hastanesi’ne atanan uzman hekimler belli oldu

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı 86. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası’nda Elbistan Devlet Hastanesi’ne ayrılan iç hastalıkları uzmanı, ortopedi ve travmatoloji uzmanı ile acil tıp uzmanının görevlendirilmesi yapıldı. 30 Nisan 2019 Salı günü noter huzurunda Sağlık Bakanlığı’nda gerçekleştirilen kura işleminin ardından B Grubu hastane statüsünden A-II Grubu hastane statüsüne yükselen Elbistan Devlet Hastanesi’ne 3 uzman daha atanmış oldu. Kura sonuçlarına göre Elbistan Devlet Hastanesi’ne iç hastalıkları uzmanı Mehmet Hanifi Kandemir, acil tıp uzmanı Murat Öğet ile ortopedi ve travmatoloji uzmanı Ali Canbay atandı.

Elbistan Devlet Hastanesi’ne atanan 3 uzman hekimin önümüzdeki günlerde ilçeye gelerek görevlerine başlaması bekleniyor. Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası’nda atanan 3 uzman hekimle birlikte hastanenin uzman hekim kadrosu 67’ye yükselmiş oldu.

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ak adam 3 hafta önce

Gardaşım her şeyi eleştirmeyin bu hastane bir çok ilde yok bırakın ilçeyi şuna bakın on numara hastane doktorlarımızda on numara heç boşuna konuşmayın biraz şükredin

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Cild hastaları 3 hafta önce

Yinemi cildiye yokkkkk.........offfff

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Duyarlı Albıstani 3 hafta önce

Benim Anlamadığım bir şey var durmadan uzman doktur atanıyor Elbistan has. fakat heç kadro tamamlanması şurda dursun birçok branşda doktur bulunamıyor maraş,malatyaya sevk ediliyor garip elbistanlılarım sayın vekile buradan çağrı yapıyorum bu doktur sirkilasyonunu durdurmanın yolları nedir önce onu araştırıp bul çözki gelen doktur ilk fırsatda gitmesin.

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Elbistanlı 3 hafta önce

67 doktor var iyi güzel de yeterli hizmet var mı bunu sormak lazım öncelikle.

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Elbistan 3 hafta önce

Günde 200 kişi izdiham yaşıyor cildiye bölümüne muayne olmak için tüm yetkililer durumdan haberdar 1 tane cildiye bölümü olmaz bu nüfusa göre

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Ak adam a cevap 3 hafta önce

Ak adam mısın aziz nesin , soyadı kanunu cıktı kim neuse tersini soy aldı aklar kara hak yiyenler hakyemez oldu bırak eleştirsin insanlar şükretmeyi başklarının söylemesi gerekmez

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Elbistanlı 3 hafta önce

Evet atama sürekli yapılıyor.fakat çok ihtiyaç duyulan branşlara değil.hastanede zaten birden fazla dahiliye hekimi var,acil hekimi.keşke cildiye hekimi falan gelse,bir randevu bir ayda zor alınıyor.randevusuz gelenleri saymıyorum bile onlar zaten muayene olmadan geri gidiyorlar...

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cano 3 hafta önce

memleket böyle gelmiş böyle gider. hasta sevk edilir başka şehirlerde rezil perişan olur gelir elbistanın kaderi işte...

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