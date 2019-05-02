Elbistan Devlet Hastanesi’ne atanan uzman hekimler belli oldu

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı 86. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası’nda Elbistan Devlet Hastanesi’ne ayrılan iç hastalıkları uzmanı, ortopedi ve travmatoloji uzmanı ile acil tıp uzmanının görevlendirilmesi yapıldı. 30 Nisan 2019 Salı günü noter huzurunda Sağlık Bakanlığı’nda gerçekleştirilen kura işleminin ardından B Grubu hastane statüsünden A-II Grubu hastane statüsüne yükselen Elbistan Devlet Hastanesi’ne 3 uzman daha atanmış oldu. Kura sonuçlarına göre Elbistan Devlet Hastanesi’ne iç hastalıkları uzmanı Mehmet Hanifi Kandemir, acil tıp uzmanı Murat Öğet ile ortopedi ve travmatoloji uzmanı Ali Canbay atandı.

Elbistan Devlet Hastanesi’ne atanan 3 uzman hekimin önümüzdeki günlerde ilçeye gelerek görevlerine başlaması bekleniyor. Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası’nda atanan 3 uzman hekimle birlikte hastanenin uzman hekim kadrosu 67’ye yükselmiş oldu.