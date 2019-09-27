Elbistan Devlet Hastanesi’ne 21 tabip atandı

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen 88.Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü Mazeret ve Genel Kurası’nda 7 bin 474 tabip ve uzman hekimin ataması yapıldı. Noter huzurunda çekilen kura sonucunda Elbistan Devlet Hastanesi’ne 1’i acil tıp uzmanı toplam 21 tabip ataması yapıldı. Ataması yapılan personeller, 26 Eylül tarihinden itibaren görevlerine başlayacak. Sağlık Bakanlığı’nca yayınlanan atama listesine göre, Elbistan Devlet Hastanesi’ne ataması yapılan tabiplerin isimleri şöyle:
“Acil Tıp Uzmanı Celal Levent Kayadelen ve tabipler Ali Osman Dalmış, Ayşe Pelin Burtaçkıray, , Cihad Şireci, Çağrı Balaban, Emine Meltem Önal, Ezgi Şişman, Fatih Mehmet Izgınlı, Furkan Tayiz, Hatice Kılınç, İrem Hatipoğlu, Kıyancan Karabekiroğlu, Mislina Kurt, Muhammet Çağrı Şentürk, Muhammed Halit Yücel, Muhammed Musa Yıldırım, Mübera Çelik, Oğuzhan Tok, Seda Çiçekli, Zeliha Arslan, Alaaddin Emre Taşkale.”
Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne ise 1 diş teknikeri ile 1 de diş klinik yardımcısı görevlendirilecek. Ayrıca, Geçit Mahallesi ile Gücük Mahallesi’ndeki sağlık evlerine de ebe ataması yapılacak. Söz konusu kura ise, 4 Ekim’de noter huzurunda bilgisayar ortamında çekilecek.