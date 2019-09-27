Elbistan Devlet Hastanesi’ne 21 tabip atandı

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen 88.Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü Mazeret ve Genel Kurası’nda 7 bin 474 tabip ve uzman hekimin ataması yapıldı. Noter huzurunda çekilen kura sonucunda Elbistan Devlet Hastanesi’ne 1’i acil tıp uzmanı toplam 21 tabip ataması yapıldı. Ataması yapılan personeller, 26 Eylül tarihinden itibaren görevlerine başlayacak. Sağlık Bakanlığı’nca yayınlanan atama listesine göre, Elbistan Devlet Hastanesi’ne ataması yapılan tabiplerin isimleri şöyle:

“Acil Tıp Uzmanı Celal Levent Kayadelen ve tabipler Ali Osman Dalmış, Ayşe Pelin Burtaçkıray, , Cihad Şireci, Çağrı Balaban, Emine Meltem Önal, Ezgi Şişman, Fatih Mehmet Izgınlı, Furkan Tayiz, Hatice Kılınç, İrem Hatipoğlu, Kıyancan Karabekiroğlu, Mislina Kurt, Muhammet Çağrı Şentürk, Muhammed Halit Yücel, Muhammed Musa Yıldırım, Mübera Çelik, Oğuzhan Tok, Seda Çiçekli, Zeliha Arslan, Alaaddin Emre Taşkale.”

4 Ekim’deki kurada 42 personel ataması yapılacak

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 2019 Yılı Eylül Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası kapsamında Elbistan’da, devlet hastanesi, ağız ve diş sağlığı merkezi ile kırsal mahallelerde bulunan 2 sağlık evine personel ataması yapılacak. Toplam atanacak personel sayısı ise 42 olacak. Buna göre, Elbistan Devlet Hastanesi’ne 4 uzman hekim atanacak. Atanacak uzman hekimler ise, çocuk cerrahisi, göğüs hastalıkları, göz hastalıkları ile plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi dallarından oluşacak. Elbistan Devlet Hastanesi’ne ayrıca 1 diyetisyen ile 1 de psikolog ataması yapılacak. 15 ebe ile 10 da hemşire görevlendirilecek olan Elbistan Devlet Hastanesi’ne 2’si anestezi alanı olmak üzere 6 sağlık teknikeri ve memuru atanacak.

Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne ise 1 diş teknikeri ile 1 de diş klinik yardımcısı görevlendirilecek. Ayrıca, Geçit Mahallesi ile Gücük Mahallesi’ndeki sağlık evlerine de ebe ataması yapılacak. Söz konusu kura ise, 4 Ekim’de noter huzurunda bilgisayar ortamında çekilecek.