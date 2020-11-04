Elbistan Devlet Hastanesi’nden organ bağışı çağrısı

Ülke genelinde 20 binden fazla kişinin, bağışlanacak organlarla can bulmayı beklediği belirtilen çağrıda, organ bağışının hayat kurtardığının da unutulmaması istendi.

Elbistan Devlet Hastanesi’nin internet sitesinden yapılan çağrı metninde şu ifadelere yer verildi:

“Tedavisi sadece organ ve doku nakli ile mümkün olan hastalıklar, tüm dünyanın olduğu gibi, Türkiye’nin de önemli sağlık sorunlarının başında geliyor. Ülkemizde her geçen gün, organ ve doku nakli bekleyen hasta sayısı artıyor. Özellikle kalp ve karaciğer nakli bekleyen hastalar uygun organ bulunamaması nedeniyle hayatlarını kaybediyor. Siz de organ bağışlayarak “yeni bir hayat” verebilirsiniz. Hem böbrek hem karaciğer bekleyen pek çok hasta olmasına rağmen nakil yapılan hasta sayısı çok düşük. Sebebi ise, Türkiye’de organ bağışının yeterli düzeyde olmaması. Bu nedenle pek çok hasta nakil sırası beklerken hayatını kaybedebiliyor. Oysa organ bağışının yaygınlaşması ile binlerce kişi “yeni bir hayata merhaba” diyebilir.”

Organ bağışının 2 şekilde yapılabildiği anlatılan metinde, “Ölüm sonrası organlarını kullanmak kaydıyla kişi, kendi rızasıyla organlarını bağışlayabiliyor. Beyin ölümü gerçekleştikten sonra organları, nakil ihtiyacı olan hastalara naklediliyor. Kişi, yaşarken organ bağışı yapmamış ise, beyin ölümü gerçekleştikten sonra vasileri de yakınlarının organlarını bağışlayabiliyorlar.

Verici vücutta iki tane olan organlardan birini (böbrek) ya da bir organın bölümünü (karaciğer) akrabalarından birine bağışlayabiliyor. Bunun için bağış yapan kişide “tam sağlıklı olma” koşulu aranıyor. Öncelikle vericiye sağlık kontrolü yapılıyor. Böbrek ya da karaciğer veren kişinin sağlığına zarar gelmeyeceğinden emin olunduğunda nakil için organ alınıyor” denildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, organ naklinin caiz olduğu yönündeki açıklaması da hatırlatılarak, şöyle denildi:

“Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu 6.3.1980 tarih ve 396 sayılı kararı ile organ naklinin caiz olduğunu açıkladı. Bu kararda; Kuran-ı Kerim’de Maide Suresi 32. ayette “Kim bir insana hayat verirse o, tüm insanlara hayat vermişçesine sevap kazanır” ifadesi yer alıyor.

Bağışta bulunmak için Organ Bağışı Belgesini iki tanık ve doktor onayı sonrası imzalamak yeterli. Bağışlanmış olan organın uygunluğu, organ bağışlayan kişide beyin ölümü gerçekleştikten sonra araştırılıyor.

Kalp, karaciğer, böbrek, akciğer, pankreas, ince bağırsak, dokular, kornea, kemik iliği, tendon, kalp kapağı, deri ve kemik bağışı yapılabiliyor.