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Elbistan Devlet Hastanesi’nde Kronik Yara Bakımı Birimi açıldı

Elbistan Devlet Hastanesi’nde, basit pansumanlarla iyeleşemeyen kronik yaraların tedavisi için Kronik Yara Bakımı Birimi hizmet vermeye başladı.

Elbistan Devlet Hastanesi’nde Kronik Yara Bakımı Birimi açıldı
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Elbistan Devlet Hastanesi’nin resmi internet sitesinden Kronik Yara Bakımı Birimi’yle ilgili olarak yapılan duyuruda, birimin sadece Cuma günleri hizmet vereceği belirtildi.

Duyuru metninde, “Hastanemizde kronik yarası olan hastalarımız için Kronik Yara Bakımı Birimi hizmet vermeye başlamıştır. Kronik Yara Bakım Birimi hafta içi sadece cuma günleri hizmet verecektir. Hastalarımız Kronik Yara Bakımı Birimine MHRS üzerinden veya hasta kabul birimlerinden başvuru yaparak tedavi hizmeti alabilirler.

Kronik Yara Bakım Biriminde diyabetik ayak hastalarının yanı sıra geç ya da güç iyileşen veya hiç iyileşmeyen kronik yara olarak tanımladığımız, dolaşım bozukluğuna bağlı oluşan yaralar, bası yaraları, fiziksel travmalara bağlı yaralanmalar, ameliyat sonrası kapanmayan yaralar gibi tüm kronik yaraların tedavisini yapılacaktır” denildi.

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Elbistan Devlet Hastanesinde Kronik Yara Bakımı Birimi Açıldı