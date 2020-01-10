Elbistan Devlet Hastanesi’nde 906 bin hastaya sağlık hizmeti verildi

Elbistan Devlet Hastanesi’nde sağlık hizmeti verilen hasta sayısı bir önceki yıla oranla yaklaşık yüzde 2 artarak 906 bin 99’a yükselirken diğer hastanelere sevk sayısında da yüzde 5’e yakın bir düşüş gerçekleşti.

Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Alptekin Yasım, 2019-Ocak ayında B-I grubundan A-II grubuna çıkarılarak il statüsünde hastaneye dönüşen kurumun, 2019 yılına ait istatistiki verilerini kamuoyu ile paylaştı. 300 olan servis yatak sayısının 325’e yükseldiğini belirten Başhekim Yasım, 1 Ocak-31 Aralık 2019 tarihleri arasında 602 bin 655 hastaya poliklinik hizmeti verildiğini söyledi. Başhekim Yasım, 2018 yılında bu rakamın 593 bin 326 olarak gerçekleştiğini hatırlattı. Acil poliklinik muayene sayısında da 2018 yılına göre artış gözlendiğini kaydeden Başhekim Yasım, 1 Ocak-31 Aralık 2019 tarihleri arasında 303 bin 444 hastaya acil poliklinik hizmeti verildiğine dikkati çekti.

Hastanenin uzman hekim kadrosunun güçlenmesi ve 3.basamak yoğun bakım hizmetinin verilmesi ile birlikte sevk sayısında da düşüş sağlandığını vurgulayan Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Alptekin Yasım, “Hastanemiz, 2019 yılı Ocak ayında B-I grubundan A-II grubuna yükseltilerek ‘il hastanesi’ statüsüne kavuştu. Böylece yan dal uzmanlıkları ile birlikte 3.basamak yoğun bakım hizmeti ile özellikli ameliyatların da önü açılmış oldu. Şuanda yan dal olarak 1 uzman hekimimiz göreve başladı. İnşallah bu yıl içerisinde de yenilerini kadromuza katacağız. Hastanemizin statüsünün yükselmesiyle birlikte sevk sayılarında da düşüş sağlandı. 2018 yılında 7 bin 773 hastanın sevkinin gerçekleştiği Elbistan Devlet Hastanesi’nde bu sayı 2019 yılında 7 bin 451’e düştü. İnşallah, kalp merkezi açılmasıyla ve yeni eklenecek yan dal uzmanlarımızla bu sayıyı 2020 yılında daha da aşağılara çekmeyi hedefliyoruz.

Hastanemizde bir yıl içerisinde 5 ayrı grupta toplam 18 bin 741 ameliyat yapıldı. Yapılan ameliyat sayısı bir önceki yıla oranla da 1478 adet artış gösterdi. Hastanemizin doğum servisinde de 2 bin 450 doğum gerçekleşti. Bunların 812’si sezaryen 1638’i de normal doğum olarak kayıtlara geçti” dedi.

Başhekim Yasım, “Başta Elbistan olmak üzere çevre ilçelerimizdeki vatandaşlarımıza en iyi sağlık hizmetini sunmak için tüm personelimizle birlikte canla başla çalışmaya devam edeceğiz” ifadeleri ile açıklamasını tamamladı.