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Elbistan Devlet Hastanesi’nde 906 bin hastaya sağlık hizmeti verildi

Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Alptekin Yasım, kurumun 2019 yılı hizmet istatistiklerine ilişkin bilgiler verdi.

Elbistan Devlet Hastanesi’nde 906 bin hastaya sağlık hizmeti verildi

Elbistan Devlet Hastanesi’nde sağlık hizmeti verilen hasta sayısı bir önceki yıla oranla yaklaşık yüzde 2 artarak 906 bin 99’a yükselirken diğer hastanelere sevk sayısında da yüzde 5’e yakın bir düşüş gerçekleşti.

Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Alptekin Yasım, 2019-Ocak ayında B-I grubundan A-II grubuna çıkarılarak il statüsünde hastaneye dönüşen kurumun, 2019 yılına ait istatistiki verilerini kamuoyu ile paylaştı. 300 olan servis yatak sayısının 325’e yükseldiğini belirten Başhekim Yasım, 1 Ocak-31 Aralık 2019 tarihleri arasında 602 bin 655 hastaya poliklinik hizmeti verildiğini söyledi. Başhekim Yasım, 2018 yılında bu rakamın 593 bin 326 olarak gerçekleştiğini hatırlattı. Acil poliklinik muayene sayısında da 2018 yılına göre artış gözlendiğini kaydeden Başhekim Yasım, 1 Ocak-31 Aralık 2019 tarihleri arasında 303 bin 444 hastaya acil poliklinik hizmeti verildiğine dikkati çekti.

Hastanenin uzman hekim kadrosunun güçlenmesi ve 3.basamak yoğun bakım hizmetinin verilmesi ile birlikte sevk sayısında da düşüş sağlandığını vurgulayan Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Alptekin Yasım, “Hastanemiz, 2019 yılı Ocak ayında B-I grubundan A-II grubuna yükseltilerek ‘il hastanesi’ statüsüne kavuştu. Böylece yan dal uzmanlıkları ile birlikte 3.basamak yoğun bakım hizmeti ile özellikli ameliyatların da önü açılmış oldu. Şuanda yan dal olarak 1 uzman hekimimiz göreve başladı. İnşallah bu yıl içerisinde de yenilerini kadromuza katacağız. Hastanemizin statüsünün yükselmesiyle birlikte sevk sayılarında da düşüş sağlandı. 2018 yılında 7 bin 773 hastanın sevkinin gerçekleştiği Elbistan Devlet Hastanesi’nde bu sayı 2019 yılında 7 bin 451’e düştü. İnşallah, kalp merkezi açılmasıyla ve yeni eklenecek yan dal uzmanlarımızla bu sayıyı 2020 yılında daha da aşağılara çekmeyi hedefliyoruz.

Hastanemizde bir yıl içerisinde 5 ayrı grupta toplam 18 bin 741 ameliyat yapıldı. Yapılan ameliyat sayısı bir önceki yıla oranla da 1478 adet artış gösterdi. Hastanemizin doğum servisinde de 2 bin 450 doğum gerçekleşti. Bunların 812’si sezaryen 1638’i de normal doğum olarak kayıtlara geçti” dedi.

Başhekim Yasım, “Başta Elbistan olmak üzere çevre ilçelerimizdeki vatandaşlarımıza en iyi sağlık hizmetini sunmak için tüm personelimizle birlikte canla başla çalışmaya devam edeceğiz” ifadeleri ile açıklamasını tamamladı.

 


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ELBİSTANLI 13 saat önce

906 BİN HASTALIĞIN SEBEBİ NEDİR YADA ÇÖZÜMÜ BUNLARI ARAŞTIRIN İŞ YAPACAKSANIZ

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ali ramiz 8 saat önce @ELBİSTANLI

gardaşım hastane ilaç vs bedava olursa bir kişi üç beş kez keyfe gider hastaneye çok şükür ak dava ile herşey ucuz uygun eskiden ilaç bulamazdık bulsakta alamazdık vay yavrum vay ak dava ile şifa saglık her yerde

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Hacı 13 saat önce

Devlet hastanesinde yakın bir zaman da yasanan o igrenc olayın sorumluları cezalandirildi mi? Olayi kimse unutturmaya calismasin takipcisiyiz. Sorumlular cezasini cekmeli

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Yaşar DİKİCİ 13 saat önce

İstatistiksel olarak şu ifade daha doğru olurdu. 1 yıl içerisinde hastanemize gerçekleşen müracaat sayısı 906 bin olarak gerçekleşmiştir. Çünkü bir kişi birden fazla müracaat yapabilir. Dolayısıyla 906 bin hasta dendiği zaman tekil bir ifade anlaşılır. 906 bin ayrı vatandaş sadece 1 kez hastaneye girmiş anlaşılır.

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ali bey 8 saat önce @Yaşar DİKİCİ

yaşar bey 906 bin kişi demiyor 906 bin hasta tedavi gördü diyor zaten bir insan 3 farklı tedavi girişi olunca istatiksel olarak 3 hasta diye yazılır sen biraz istatik dersine bak unutma İSTATİK yani herhangi bir veri durum olay vb bilğileri sayılarla şekillerle ifade etmek demek umarım fideli olur ALLAHA EMANET KALINIZ

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Gurbetçi elbistanli 11 saat önce

Hastanede doktorlara lafim yok ama yazilim yapan personel sabah 8 masasinda olsun ama nerde 8.20 gelenimi den 8.30 gelenimi den birde pismis pismis diyorlarki doktorlar 9 geliyor birde sira torpili kalksin hastanede adami olan sira beklwmeden doktorlarin yanina giriyor

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Selma Demir 10 saat önce

Kümbet ve Saraykent'teki Aile Sağlığı Merkezleri'ndeki görevli hemşireler, iğne yaptırmak için gittiğimizde " kendi aile sağlığı merkezinize gidin " diyerek hastaları geri çevirmektedir. Çoğu zaman ise çay içerek boş boş oturup, personellerle sohbet etmektedirler. Bu hususta gerekli hassasiyetin gösterilmesini önemle bekliyoruz.

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Vatandaş 12 saat önce

çok guzel bırbasarı lakın maraşa ve malatyaya sevk edilen hastasayısı oldukca çok matdı durumu olmayan insanlar orada zorluk cekıyor en basıdı 1cay 1 sımıt 3,5 tl ve bir yemek 20 ve ya 25 tl le 10 gun lsldını dusunsek veyaa gelısı 500 tekl bukonuda bırazdaha ozverılı olsok daha ıyı olur

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İlaç yok ! 11 saat önce

Tansiyon, epilepsi, kalp-damar gibi hayati konularla ilgili hastalıkların ilaçları depolarda bulunmadığı gerekçesiyle hastalar bekletilmektedir. Şubat ayında beklenen ilaç zamları nedeniyle bu ilaçları depoların bekleterek, satışa sunmadığı bilgileri duyulmaktadır. Konunun titizlikle ve acele incelenmesini talep ediyoruz.

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Elbistanli 11 saat önce

Hastane bas hekimi ve muduru kayit islemleri yapan ve doktorlarin yaninda duran hemsirelere ve persolenine mesai saati 8 basladiini ve torpille dier hastalarin sira haklarini yememeyi ögretsinler elbistan devlet hastanesi dingonun ahiri gibi mesai saatinde hic bir yazici yerinde olmuyor

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