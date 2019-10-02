Elbistan, dev şampiyonaya hazır

Türkiye Atletizm Federasyonu faaliyet takviminde yer alan Elbistan Kaymakamlığı, Elbistan Belediyesi ve Elbistan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından bu yıl 10.’su düzenlenen Elbistan-Afşin-Ekinözü (EAE) Ultramaraton Türkiye Şampiyonası, 5 Ekim 2019 Cumartesi günü saat 08.00’de Kavaktepe Mahallesi’nden başlayacak. 100 kilometrelik zorlu parkuru koşan sporcular, 18 saat sonra Elbistan Hükümet Konağı önündeki finiş noktasına gelecek.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından tescillenerek 2012 yılından itibaren faaliyet takvimine eklenen ultra maraton koşusu, bu yıl ikinci kez Elbistan Afşin Ekinözü Ultra Maratonu; Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Türkiye Şampiyonası olarak ilan edildi. EAE Ultramaraton Türkiye Şampiyonasına başvurular devam ederken şuana kadar yurt dışı ve ülkemizden 70 sporcunun kaydı alındı. Önemli spor organizasyonu öncesinde Elbistan Kaymakamı Özkan Demir başkanlığında bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, üst düzey ve önemli bir spor organizasyonunun ilçemizde ve bölgemizde yapılmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Elbistan-Afşin-Ekinözü Ultramaraton Türkiye Şampiyonası’nın, insanüstü bir mücadele gerektirdiğini belirten Kaymakam Demir, “Bu yıl 10.’su düzenlenen ve ikinci kez Türkiye Şampiyonası olarak koşulacak EAE Ultramaratonuna tüm halkımızı davet ediyorum. Bu organizasyonda İbrahim Bey’in emeği büyük. Kendisine teşekkür ediyorum. İnşallah bu organizasyonu daha ileri seviyelere götürmek için niyetimiz var. Gerçekten insanüstü mücadele gerektiren bir koşu. Şampiyonaya katılan tüm sporculara başarılar diler emeği geçen herkese teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise, “Elbistan Belediyesi olarak her türlü sporu destekliyor ve tüm sporcularımızın yanında duruyoruz” diyerek, “Elbistan Kaymakamlığımız, Elbistan Gençlik Spor İlçe Müdürlüğümüz ile Elbistan’ın en güzeline layık olduğu bilinciyle hareket ettik ve tüm hazırlıklarımız tamamlandı. Bu yıl 10.sunu koşulacak olan EAE Ultramaraton Türkiye Şampiyonasına değişik ülkelerden ve yurtiçinden yaklaşık 100 sporcuyu Elbistan’ımızda buluşturacağız. Şampiyonamıza katılan tüm sporculara başarılar diliyor; tüm hemşerilerimizi, şampiyonayı izlemeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.