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Elbistan Demirspor yaz futbol okulu açılıyor

Elbistan Demirspor Kulübü tarafından 6-13 yaş grubundaki çocuklar için yaz futbol okulu açılıyor.

Elbistan Demirspor yaz futbol okulu açılıyor
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Elbistan Demirspor Kulübü yönetiminden yapılan açıklamada, “Elbistan ve bölgemizde yaşayan halkımızın ve özellikle de gençlerimizin sportif olarak kendilerini geliştirebilmesi, sosyal hayata adaptasyonlarının artırılması, istenmeyen alışkanlıklardan uzak durması için yaz futbol okulu açıyoruz. 21 Haziran’da başlayacak yaz futbol okulumuzda 6-13 yaş gruplarına eğitim vereceğiz. Yaş gruplarına göre ayrılan çocuklarımız hem yaz tatilini değerlendirecek hem de yeteneklerini keşfedecek. Yaz spor okulumuzda öğrencilerimize, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri Pınarbaşı Spor kompleksinde 10.00 ile 15.00 saatleri arasında yetenekli antrenörler tarafından çalıştırılacaktır. Futbol okuluna kayıt başvuruları 419 24 06 nolu telefon numarasından veya elbistandemirspor.web.app/başvuru internet adresinden yapabilecek. Kayıt yaptıran öğrenciler için servis imkanı da sunulacaktır” denildi. 

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Elbistan Demirspor Yaz Futbol Okulu Açılıyor