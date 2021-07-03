Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Elbistan çiftçisi hasat için tarlada
Elbistan çiftçisi hasat için tarlada
Söğütlü’nün kıyısındaki Doğal Kamp Alanı’nın ÇED süreci başladı
Söğütlü’nün kıyısındaki Doğal Kamp Alanı’nın...
Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü kuruldu
Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri...
Öztunç’tan Bakan Dönmez’e ‘filtre sistemi’ sorusu
Öztunç’tan Bakan Dönmez’e ‘filtre sistemi’...
Başkan General: “Esnafımızla biriz esnafımızla güçlüyüz”
Başkan General: “Esnafımızla biriz esnafımızla...
banner191
banner162

Elbistan Demirspor yaz futbol okulu açıldı

Elbistan Demirspor Kulübü tarafından 6-14 yaş grubundaki çocuklar için yaz futbol okulu yoğun katılımla başladı.

Elbistan Demirspor yaz futbol okulu açıldı
banner167

Deneyimli antrenörler eşliğinde 6-14 yaş grubundaki çocuklara 4 grup halinde yaz futbol okulunda eğitim veriliyor.

Yaz futbol okuluna kayıtların devam ettiği belirtilen açıklamada Elbistan Demirspor Kulübü yönetimi şu ifadelere yer verdi:

“Elbistan ve bölgemizde yaşayan halkımızın ve özellikle de gençlerimizin sportif olarak kendilerini geliştirebilmesi, sosyal hayata adaptasyonlarının artırılması, istenmeyen alışkanlıklardan uzak durması için yaz futbol okulumuzda eğitimlerimiz başladı. 21 Haziran’da başlayan yaz futbol okulumuzda 6-14 yaş gruplarına eğitim veriyoruz. Yaş gruplarına göre 4 farklı gruba ayrılan çocuklarımız hem yaz tatilini değerlendirecek hem de yeteneklerini keşfedecek. Yaz futbol okulumuzda öğrencilerimize, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri Pınarbaşı Spor kompleksinde 10.00 ile 15.00 saatleri arasında yetenekli antrenörler tarafından 4 ayrı grupta çalıştırılmaktadır. Futbol okuluna kayıt başvurularımız devam ediyor.  Başvurular 419 24 06 nolu telefon numarasından veya elbistandemirspor.web.app/başvuru internet adresinden yapabilmektedir. Yaz futbol okulumuzdaki öğrencilerimize servis imkanı da sunuyoruz.” denildi.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Elbistan Demirspor Yaz Futbol Okulu Açıldı