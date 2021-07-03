Elbistan Demirspor yaz futbol okulu açıldı

Deneyimli antrenörler eşliğinde 6-14 yaş grubundaki çocuklara 4 grup halinde yaz futbol okulunda eğitim veriliyor.

Yaz futbol okuluna kayıtların devam ettiği belirtilen açıklamada Elbistan Demirspor Kulübü yönetimi şu ifadelere yer verdi:

“Elbistan ve bölgemizde yaşayan halkımızın ve özellikle de gençlerimizin sportif olarak kendilerini geliştirebilmesi, sosyal hayata adaptasyonlarının artırılması, istenmeyen alışkanlıklardan uzak durması için yaz futbol okulumuzda eğitimlerimiz başladı. 21 Haziran’da başlayan yaz futbol okulumuzda 6-14 yaş gruplarına eğitim veriyoruz. Yaş gruplarına göre 4 farklı gruba ayrılan çocuklarımız hem yaz tatilini değerlendirecek hem de yeteneklerini keşfedecek. Yaz futbol okulumuzda öğrencilerimize, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri Pınarbaşı Spor kompleksinde 10.00 ile 15.00 saatleri arasında yetenekli antrenörler tarafından 4 ayrı grupta çalıştırılmaktadır. Futbol okuluna kayıt başvurularımız devam ediyor. Başvurular 419 24 06 nolu telefon numarasından veya elbistandemirspor.web.app/başvuru internet adresinden yapabilmektedir. Yaz futbol okulumuzdaki öğrencilerimize servis imkanı da sunuyoruz.” denildi.