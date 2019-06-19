Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Elbistan Demirspor Futbol Okulu açılıyor

Elbistan Demirspor Kulübü tarafından 7-14 yaş grubundaki çocuklar için yaz futbol okulu açılıyor.

Elbistan Demirspor Futbol Okulu açılıyor

Elbistan Demirspor Kulübü yönetiminden yapılan açıklamada, “Elbistan ve bölgemizde yaşayan halkımızın ve özellikle de gençlerimizin sportif olarak kendilerini geliştirebilmesi, sosyal hayata adaptasyonlarının artırılması, istenmeyen alışkanlıklardan uzak durması için yaz futbol okulu açıyoruz. 24 Haziran’da başlayacak yaz futbol okulumuzda 7-14 yaş gruplarına eğitim vereceğiz. Yaş gruplarına göre ayrılan çocuklarımız hem yaz tatilini değerlendirecek hem de yeteneklerini keşfedecek. Yaz spor okulumuzda öğrencilerimize, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri Pınarbaşı Spor kompleksinde 12.00 ile 16.00 saatleri arasında yetenekli antrenörler tarafından çalıştırılacaktır. Futbol okuluna kayıt yaptıran öğrenciler daha sonra servisler ile evlerinden alınıp, antrenmanlara getirilecekler” denildi.

 

 

 


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner129

banner119