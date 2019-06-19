Elbistan Demirspor Futbol Okulu açılıyor

Elbistan Demirspor Kulübü yönetiminden yapılan açıklamada, “Elbistan ve bölgemizde yaşayan halkımızın ve özellikle de gençlerimizin sportif olarak kendilerini geliştirebilmesi, sosyal hayata adaptasyonlarının artırılması, istenmeyen alışkanlıklardan uzak durması için yaz futbol okulu açıyoruz. 24 Haziran’da başlayacak yaz futbol okulumuzda 7-14 yaş gruplarına eğitim vereceğiz. Yaş gruplarına göre ayrılan çocuklarımız hem yaz tatilini değerlendirecek hem de yeteneklerini keşfedecek. Yaz spor okulumuzda öğrencilerimize, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri Pınarbaşı Spor kompleksinde 12.00 ile 16.00 saatleri arasında yetenekli antrenörler tarafından çalıştırılacaktır. Futbol okuluna kayıt yaptıran öğrenciler daha sonra servisler ile evlerinden alınıp, antrenmanlara getirilecekler” denildi.