Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Elbistan-Darende karayolu çalışma nedeniyle ulaşıma kapanacak
Elbistan-Darende karayolu çalışma nedeniyle ulaşıma...
Kaynarca göleti için Guinness rekoru başvurusu
Kaynarca göleti için Guinness rekoru...
HEM’in yıl sonu sergisi büyük ilgi gördü
HEM’in yıl sonu sergisi büyük...
Ceyhan Nehri’nde oksijensiz kalan balıklar telef oldu
Ceyhan Nehri’nde oksijensiz kalan balıklar...
Elbistan’da 2 bin 593 öğrenci LGS’de ter dökecek
Elbistan’da 2 bin 593 öğrenci...
banner191
banner162

Elbistan-Darende karayolu çalışma nedeniyle ulaşıma kapanacak

Elbistan-Darende karayolu, sanat yapısı bakım ve onarım çalışmalarından dolayı 5 Haziran Cumartesi günü itibariyle 08.00-18.00 saatleri arasında ulaşıma kapatılacak.

Elbistan-Darende karayolu çalışma nedeniyle ulaşıma kapanacak
banner167

Elbistan-Darende karayolu, sanat yapısı bakım ve onarım çalışmalarından dolayı 5 Haziran Cumartesi günü itibariyle 08.00-18.00 saatleri arasında ulaşıma kapatılacak.

Karayolları 58. Şube Şefliği ekipleri, Elbistan-Darende karayolunun, Günpınar Mahallesi ve aynı adı taşıyan şelale mevkiindeki sanat yapılarının onarım ve bakım çalışmalarına başlıyor. Söz konusu çalışmalardan dolayı, Elbistan-Darende karayolu, ulaşıma kapatılacak. Çalışmalar, 5 Haziran 2021 Cumartesi günü başlayacak. Bu nedenle 08.00-18.00 saatleri arasında karayoluna araç giriş-çıkışına izin verilmeyecek. Sürücülerden bu süre zarfında ulaşım için Elbistan-Darıca-Darende güzergahını kullanmaları istendi.

Çalışmaların bitene kadar Elbistan-Darende güzergahındaki ulaşım kısıtlamasına devam edecek. Yolun tekrar trafiğe açılacağı tarih ise Karayolları 58. Şube Şefliği’nce duyurulacak.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler