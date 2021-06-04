Elbistan-Darende karayolu çalışma nedeniyle ulaşıma kapanacak

Elbistan-Darende karayolu, sanat yapısı bakım ve onarım çalışmalarından dolayı 5 Haziran Cumartesi günü itibariyle 08.00-18.00 saatleri arasında ulaşıma kapatılacak.

Karayolları 58. Şube Şefliği ekipleri, Elbistan-Darende karayolunun, Günpınar Mahallesi ve aynı adı taşıyan şelale mevkiindeki sanat yapılarının onarım ve bakım çalışmalarına başlıyor. Söz konusu çalışmalardan dolayı, Elbistan-Darende karayolu, ulaşıma kapatılacak. Çalışmalar, 5 Haziran 2021 Cumartesi günü başlayacak. Bu nedenle 08.00-18.00 saatleri arasında karayoluna araç giriş-çıkışına izin verilmeyecek. Sürücülerden bu süre zarfında ulaşım için Elbistan-Darıca-Darende güzergahını kullanmaları istendi.

Çalışmaların bitene kadar Elbistan-Darende güzergahındaki ulaşım kısıtlamasına devam edecek. Yolun tekrar trafiğe açılacağı tarih ise Karayolları 58. Şube Şefliği’nce duyurulacak.