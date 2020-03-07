Olay, ilçeye bağlı Karaelbistan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, 2.sokak üzerindeki 06 GE 0205 plakalı otomobile, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Araçta bulunan Yusuf Çoban(29) ve 28 yaşındaki İbrahim Söğütlü, kurşunların hedefi olarak ağır yaralandı. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı ile olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Çoban ve Söğütlü kaldırıldıkları Elbistan Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Jandarma, olayın fail ya da faillerini tespit etmek için geniş çaplı soruşturma başlattı.
Elbistan'da silahlı saldırı: 2 ölü
Elbistan'da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.
07 Mart 2020 Cumartesi 02:00
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Bülent taşar 2 gün önce
Bu ne yav sanki teksas 2 insan hayatını kaybediyor konuşmak diyalog varken öldürmek ölmek niye
Elbistanseverler 2 gün önce
Kardeşim her ay silahlı saldırı oluyor.Elbistan değil sanki Teksas.
Mucadeleci 2 gün önce
Teksas elbistan
Gökhan 2 gün önce
Allah'ım rahmet eylesin mekanı cennet olsun insan canı bukadarmi ucuz
metehan 2 gün önce
tüh
Okan DEMİR 2 gün önce
Allah rahmet eylesin karşı okulda okuyom
Ölenlere Allah rahmet eylesin, yiğitlik silah sıkmak değildir, yiğitlik öfkeyi yenebilmektir, Allah bizleri böyle acı olaylardan korusun