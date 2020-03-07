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Elbistan'da silahlı saldırı: 2 ölü

Elbistan'da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Elbistan'da silahlı saldırı: 2 ölü
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 Olay, ilçeye bağlı Karaelbistan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, 2.sokak üzerindeki 06 GE 0205 plakalı otomobile, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Araçta bulunan Yusuf Çoban(29) ve 28 yaşındaki İbrahim Söğütlü, kurşunların hedefi olarak ağır yaralandı. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı ile olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Çoban ve Söğütlü kaldırıldıkları Elbistan Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Jandarma, olayın fail ya da faillerini tespit etmek için geniş çaplı soruşturma başlattı.






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Mustafa 2 gün önce

Ölenlere Allah rahmet eylesin, yiğitlik silah sıkmak değildir, yiğitlik öfkeyi yenebilmektir, Allah bizleri böyle acı olaylardan korusun

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Bülent taşar 2 gün önce

Bu ne yav sanki teksas 2 insan hayatını kaybediyor konuşmak diyalog varken öldürmek ölmek niye

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Elbistanseverler 2 gün önce

Kardeşim her ay silahlı saldırı oluyor.Elbistan değil sanki Teksas.

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Mucadeleci 2 gün önce

Teksas elbistan

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Gökhan 2 gün önce

Allah'ım rahmet eylesin mekanı cennet olsun insan canı bukadarmi ucuz

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metehan 2 gün önce

tüh

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Okan DEMİR 2 gün önce

Allah rahmet eylesin karşı okulda okuyom

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