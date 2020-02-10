Elbistan Kaymakamlığı aşırı soğuk hava ve buzlanma riski nedeniyle ilçe genelindeki tüm okulların 11 Şubat Salı günü tatil edildiğini duyurdu.
Elbistan'da okullar tatil edildi
Elbistan Kaymakamlığı aşırı soğuk hava ve buzlanma riski nedeniyle ilçe genelindeki tüm okulların 11 Şubat Salı günü tatil edildiğini duyurdu.
10 Şubat 2020 Pazartesi 19:55
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