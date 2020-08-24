Elbistan'da ‘Huzur-Güven’ uygulaması

Genel asayişin sağlanmasına yönelik olarak yapılan uygulamada, pandemi tedbirlerine de uyulup uyulmadığı denetlendi.

‘Huzur-Güven Elbistan’ uygulamasının startı, saat 11.00’de verildi. İlçe genelindeki parklar, bahçeler, umuma açık yerler başta olmak üzere çayevleri ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu noktalar denetlendi. Çok sayıda resmi ve sivil polislerden oluşan ekiplerin görev yaptığı uygulamada, vatandaşların GBT kontrolleri gerçekleştirildi. Üst araması yapılan vatandaşlar, ayrıca koronavirüs tedbirleri doğrultusunda uyarıldı. Vatandaşlara, maske takma ve sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde hatırlatmalarda bulunuldu.

Vatandaşların huzur ve güvenin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında bu tür çalışmaların aralıksız süreceği bildirildi.



