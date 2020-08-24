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Elbistan'da ‘Huzur-Güven’ uygulaması

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli çok sayıda resmi ve sivil polisten oluşan ekiplerin katılımıyla ‘Huzur-Güven’ uygulaması icra edildi.

Elbistan'da ‘Huzur-Güven’ uygulaması
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Genel asayişin sağlanmasına yönelik olarak yapılan uygulamada, pandemi tedbirlerine de uyulup uyulmadığı denetlendi.

‘Huzur-Güven Elbistan’ uygulamasının startı, saat 11.00’de verildi. İlçe genelindeki parklar, bahçeler, umuma açık yerler başta olmak üzere çayevleri ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu noktalar denetlendi. Çok sayıda resmi ve sivil polislerden oluşan ekiplerin görev yaptığı uygulamada, vatandaşların GBT kontrolleri gerçekleştirildi. Üst araması yapılan vatandaşlar, ayrıca koronavirüs tedbirleri doğrultusunda uyarıldı. Vatandaşlara, maske takma ve sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde hatırlatmalarda bulunuldu.

Vatandaşların huzur ve güvenin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında bu tür çalışmaların aralıksız süreceği bildirildi.


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Elbistanda ‘Huzur-Güven’ Uygulaması
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Ali 11 saat önce

Çarşı milletinde bir tane maskeli yok. Bu ne rahatlık?

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