Elbistan'da ‘Huzur-Güven 46’ uygulaması

‘Huzur-Güven 46’ uygulamasının startı, saat 21.00’de verildi. İlçe genelindeki parklar, bahçeler, umuma açık yerler başta olmak üzere oyun salonları, internet ve oyun salonları, cafeler ile oluşturulan trafik noktalarında da araçlar denetlendi. İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki birimlerde görevli resmi ve sivil polislerden oluşan 15 ekibin görev yaptığı uygulamada, şüpheli kişilere yönelik GBT kontrolleri gerçekleştirildi. Denetimlerde, 684 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Polis ekipleri, 51 umuma açık işyerini denetledi. 6 internet salonu, 4 oyun salonu, 35 kahvehane ve 6 adet de cafede denetim yapıldı. Ayrıca 11 park ve bahçede de denetimlerde bulunuldu. Trafik ekipleri de toplamda 90 araçta denetleme yaptı. Bunlardan 2’sine eksik evrakları nedeniyle yaklaşık 5 bin TL idari para cezası uygulandı. 1 şahsa da yoklama kaçağı olmasından dolayı tebligat yapıldı.

Uygulama, saat 23.30 itibariyle tamamlanırken; vatandaşların huzur ve güvenin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında bu tür çalışmaların aralıksız süreceği bildirildi.