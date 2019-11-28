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Elbistan'da hayvan hırsızlığı: 2 tutuklama

Elbistan'da bir ahırdan çalınan 10 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince yapılan operasyonla Afşin ilçesinde bulunurken olayla ilgili olarak gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Elbistan'da hayvan hırsızlığı: 2 tutuklama
 Elbistan'da bir ahırdan çalınan 10 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince yapılan operasyonla Afşin ilçesinde bulunurken olayla ilgili olarak gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı. 
Edinilen bilgiye göre, Elbistan'a bağlı Yalıntaş Mahallesi'nde M.K. isimli şahsın ahırından 10 adet küçükbaş hayvan çalındı. Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, çalınan 10 adet küçükbaş hayvanın bulunması için çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları çalışmalarda, Afşin ilçesinde A.D., A.A., M.K. isimli şüphelilerin evlerinde arama yaptı. Aramada çalınan hayvanlar ele geçirildi.  Gözaltına alınan şuphelilerden A.A. ve M.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Ele geçirilen 10 adet küçükbaş hayvan ise sahibine teslim edildi.


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