Elbistan'da Özel Yıldız Koleji tiyatro salonunda düzenlenen “Sevimli Dostlar Müzik Festivali'nde çocuklar güzel zaman geçirdi doyasıya eğlendi. Organizasyona 500'den fazla çocuk katıldı. Etkinliği düzenleyen organizasyon işletmecisi Aytekin Özgül; “Elbistan ı seviyoruz inşallah daha bir çok etkinlikle Elbistanlı hemşerilerimizi buluşturmayı hedefliyoruz” dedi.
Elbistan'da çocuklar tiyatroya doydu
Elbistan’da çok sayıda çocuk, ‘Sevimli Dostlar Müzik Festivali’ adlı tiyatro oyununu izleme fırsatı buldu.
12 Kasım 2019 Salı 15:24
Elbistan'da Özel Yıldız Koleji tiyatro salonunda düzenlenen “Sevimli Dostlar Müzik Festivali'nde çocuklar güzel zaman geçirdi doyasıya eğlendi. Organizasyona 500'den fazla çocuk katıldı. Etkinliği düzenleyen organizasyon işletmecisi Aytekin Özgül; “Elbistan ı seviyoruz inşallah daha bir çok etkinlikle Elbistanlı hemşerilerimizi buluşturmayı hedefliyoruz” dedi.
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