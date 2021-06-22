Elbistan'da 65 bin doz aşı yapıldı

Kaymakam Demir, ilçedeki günlük aşı sayılarının 1500’e kadar çıktığını hatırlatıp, “Bu seferberliğe hep beraber destek olalım” dedi.

1 Haziran itibariyle ülke genelinde başlatılan yoğun aşılama çalışmaları kapsamında 43 milyon doz aşı yapıldı. Kahramanmaraş genelinde ise bu sayı, 450 binlere ulaştı. İlçede de Elbistan Devlet Hastanesi, Şehit Hilmi Özer İlçe Sağlık Müdürlüğü ve aile sağlığı merkezleri, aşı grubundaki vatandaşlara hizmet vermek için özveri ile çalışıyor. 1 Haziran öncesinde 30 bin doz olan aşılama sayıları, her geçen gün eklenen yeni yaş grupları ile birlikte 2 kattan fazla artarak 65 bine ulaştı. Elbistan Devlet Hastanesi, taleplere cevap vermek için poliklinik sayısını maksimuma çıkarırken; Elbistan Şehit Hilmi Özer İlçe Sağlık Müdürlüğü de başta sanayi sitesi olmak üzere yerine aşı uygulamasına geçti. Müdürlük son olarak randevusuz aşı hizmeti sunarken, ilçe merkezinde de mobil aşı birimleri oluşturmak için hazırlık yapıyor.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Covid-19 salgınında kentin önemli bir başarı sağladığına dikkati çekti. Vakalardaki ciddi düşüşle birlikte yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayısının da sıfıra indiğinin bilgisini veren Kaymakam Demir, “İlçemizde uzun süreden sonra bu güzel manzaraları görmek hepimizi mutlu ediyor” ifadesini kullandı.

Aşılamada çok hızlı hareket ettiklerini ve günlük 1500 doz gibi ciddi seviyelere ulaştıklarına değinen Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, “Aşılamada ilçe olarak iyi bir ilerleme kaydediyoruz. Hastanemiz, sağlık müdürlüğümüz ve aile sağlığı merkezlerimiz gerçekten de seferberlik ruhu ile çalışıyor. Salgının en başından itibaren kahramanca mücadele eden sağlık personellerimiz şimdi de aşı için yine ön plandalar. Vatandaşlarımızdan beklentimiz ise, birinci olarak tedbirlere, ikinci olarak aşıya güvenmeleri. Sırası gelen ve yaş grubunda yer alan tüm vatandaşlarımızı genç yaşlı demeden kolları sıvamaya ve aşı olmaya davet ediyoruz” dedi.

Elbistan'da yaklaşık 23 bin kişiye ikinci doz aşı yapıldığını bildiren Kaymakam Demir, aşıyla ilgili manipülasyonlara karşı da bilimsel verilerin dikkate alınmasını istedi.

Kaymakam Demir, "Toplam aşı miktarımız 65 bin doza ulaştı. Yaşamımızı büyük ölçüde değiştiren ve özgürlüklerimizi kısıtlayan bu süreci hep birlikte el ele vererek geride bırakacağız. Tüm vatandaşlarımızın aşı imkanını göz ardı etmemeleri pandeminin başarısı ile doğrudan ilgili. Bu bilimsel gerçeği göz önünde bulundurarak mutlaka aşımızı olalım" çağrısında bulundu.