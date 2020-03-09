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Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan bilgilendirme toplantısı

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından; adli raporların eksiksiz tanzim edilmesi ile soruşturmaların daha hızlı ve verimli hale getirilmesinin sağlanması amacıyla Afşin’de bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan bilgilendirme toplantısı
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Afşin Belediyesi Kültür Evinde gerçekleşen programda konuya ilişkin başlatılan çalışma kapsamında Elbistan, Ekinözü, Nurhak, Göksun ilçelerinden sonra Afşin ilçesinde görev yapan doktorlar ile emniyet ve jandarma personeline bilgilendirme yapıldı. Toplantıya Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, her iki ilçenin Cumhuriyet Savcıları ile kolluk kuvvetleri personeli ve hastanede görevli doktorlar katıldı.

Yapılan toplantıda ve sunumda soruşturmaların daha etkin, verimli ve kısa sürede neticelenmesi ve adlı raporların eksiksiz düzenlenebilmesi noktasında dikkat edilmesi gereken hususlar ile ilgili bilgiler verildi.


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