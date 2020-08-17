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“Elbistan çöp dağından ne zaman kurtulacak!”

Elbistan’da toplanan çöplerin biriktirildiği alanda çıkan yangının oluşturduğu duman bulutu, sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

“Elbistan çöp dağından ne zaman kurtulacak!”
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Özellikle yaz aylarında artan koku nedeniyle arabalarının camlarını ve klimalarını bile açamayan sürücüler, bu duruma biran önce çare bulunmasını istediler.

Elbistan-Nurhak karayolu üzerinde bulunan ve Afşin ilçesinde kurulacak katı atık tesisine taşınması için yıllardır beklenen çöp depolama alanında, hemen her gün yaşanan yangınlar, vatandaşları bezdirdi. Çöp yığınlarından yükselen dumanlar, Elbistan-Nurhak karayolunun büyük bölümünde etkili oluyor. Rüzgarın da etkisi ile ilçe merkezine ulaşan dumanlar, gökyüzünü kaplıyor. Çöplüğün bir diğer olumsuzluğu ise, çevreye yaydığı kötü koku. Elbistan-Nurhak karayolunu kullanan sürücüler, camlarını bile açamıyor. Kötü koku, rüzgarın yön değiştirmesi ile birlikte çevre mahallelerde de etkili oluyor. Vatandaşlar, burunlarını sızlatan bu kötü koku ve yangınlardan kurtulmak için yetkililere çağrıda bulundular.

Günlük yüzlerce ton çöpün döküldüğü alanın, dağ gibi büyüdüğüne işaret eden vatandaşlar, görüntü kirliliğinin de tüm bu sorunların tuzu biberi olduğunu belirttiler.

Vatandaşlar, “Buraya acil çare bulunmalı. Burasının taşınacağı söyleniyordu. Proje hazırlanmıştı. Yıllar geçti ama bir ilerleme yok. Her gün kamyonlarca çöp getiriliyor. Çöpten dağımız var artık. Bu dağ her geçen gün yükseliyor. Yangın, duman ve kokudan bıktık. Çöplüğe yakın bölgede görüş mesafesi ciddi şekilde düşerken, sürücüler de zor anlar yaşadı. Hem dumanı hem de yayılan kötü koku dayanılmaz oluyor. Taşınması için ne yapılacaksa biran önce yapılmalı. Bu çöp dağından kurtulmak için daha ne kadar bekleyeceğiz?” şeklinde konuştular.


Yerel Manşetler
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