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Elbistan Çınar Der, Uganda’da da su kuyusu açtı

Elbistan Çınar Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği yaptığı kalıcı yardım projelerine bir yenisini daha ekledi. Afrika ülkelerinden Uganda’da Elbistan Çınar Der Hayratı adını verdiği bir su kuyusu daha açtı.

Elbistan Çınar Der, Uganda’da da su kuyusu açtı
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Elbistan Çınar Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği kardeşlik elini gönül coğrafyalarımıza uzatmaya devam ediyor. Elbistan Çınar Der Başkanı Ömer Yılmaz, su kuyusu açtıkları ülkelere Uganda’yı da eklediklerini söyledi.

Yılmaz, “Daha önce Afrika ülkelerinden Nijer, Somali, Kamerun’da açtığımız su kuyularına Uganda’yı da ekleyen Çınar Der gönüllülerimiz büyük sevinç ve mutluluk yaşıyor. Kilometrelerce mesafelerden saatlerce omuzlarında kovalarla su taşıyan kardeşlerimize bir çare olmak için başlatılan çalışmalar dualara, gözyaşlarına, sevinçlere dönüşüyor. Sağlıklı, içilebilir temiz su bulmakta sıkıntılar yaşayan Afrikalı kardeşlerimize çare olmaya İnşallah devam edeceğiz” dedi.

Yılmaz, açıklamanın devamında; “Uluslararası yardım kuruluşu İyilik Der ile birlikte hem kendi ülkemizde hem de gönül coğrafyalarımızda yürüttüğümüz Su Kuyusu, Süt Keçisi, Yetim Sponsorluğu, İyilik Okulları gibi kalıcı projelere Elbistan Çınar Der olarak elimizden geldiğince destek olmaya, çorak topraklarda batılıların sömürdüğü kardeşlerimize çare bulmaya, dertlerini paylaşmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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