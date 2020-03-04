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Elbistan çiftçisini de mağdur eden elektrik fiyatları Meclis’e taşındı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarımsal sulamadan kaynaklanan elektrik enerjisi borçları nedeniyle çiftçilerin yaşadığı mağduriyeti, 3 ayrı bakanlığa yönelttiği yazılı soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı.

Elbistan çiftçisini de mağdur eden elektrik fiyatları Meclis’e taşındı
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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlıklarına yönelttiği soru önergelerinde 2 yıl içinde yüzde 108,2 oranında zamlanan elektrik fiyatlarındaki artışın üreticileri mağdur ettiğine dikkat çekerek, faturalara yansıyan enerji fonu, TRT payı ve KDV gibi uygulamaların kaldırılıp kaldırılmayacağını sordu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Elbistanlı çiftçilerin de en büyük gider kalemlerinden biri olan tarımsal sulamada üreticilerin karşı karşıya kaldığı sorunların başında sürekli artan elektrik fiyatlarının geldiğine işaret eti.

Gürer, “Ocak 2018-Ocak 2020 döneminde fiyat artışları yüzde 108,2'ye ulaşmıştır. Mesken abone grubu fon, pay ve vergi dahil 69,5 kuruşa elektrik alırken, meskenlerde oturanların gıda ihtiyacım karşılayan üreticilerimizin ödediği tutar 80,8 kuruştur. Üreticilerimiz mesken abone grubuna göre yüzde 14 daha pahalı elektrik kullanmaktadır. Tarımsal sulama abone grubuna sağlanan fiyat avantajı ortadan kalmıştır. Tarımda girdi yükünün hafifletilmesi, üretimin sürdürülebilir kılınması bakımından tarımda kullanılan elektrikte birim fiyatlar düşürülmelidir. Çiftçi yer altından elektrikle çıkardığı suyun faturası nasıl ödeyecek bunu düşünüyor” diye konuştu.


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