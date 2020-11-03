Elbistan çiftçisine yem bitkisi hibe müjdesi

Çiftçilere, bir dekar için 15 kilogram yem bezelyesi ve 7,5 kilogram da tritkaleden oluşan 22,5 kilogram yem bitkisi desteği verileceğini bildiren Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Mehmet Nuri Günen, “Kahramanmaraş İl Müdürlüğümüz tarafından hazırlanarak 2020 yılında il genelinde yem bitkisinin yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak ve ülkedeki kaba yem açığını kapatmak için üreticilerimize yüzde 75’i hibe olacak şekilde dönüme 22,5 kg (15 kg yem bezelyesi + 7,5kg tritikale ) olmak üzere yem bezelyesi ve tritikale verilecektir” dedi.

Erken hasat edilen yem bitkisinin yerine silajlık mısır ve ayçiçeği ekimi yapılabildiğini vurgulayan Günen, “Buğdaygil ve baklagil yem bitkilerinden oluşan karışım yem bitkisi ekiminin, birim alandan alınan veriminin yükseltilmesi açısından önemli bir alternatiftir. Yapılan ekimlerde kullanılan karışım yem bitkisi tohumlarından yem bezelyesi ve tritikaledir. Bu şekilde karışımla ekim yapılması ile hem birim alanda alınan verim artmakta hem de üretilen yemin besin ve protein değerleri artması ile birlikte hayvancılıkta verimi artırmaktadır. Bu bitkiler erken hasat edildiğinden dolayı yerine silajlık mısır ve ayçiçeği ekimi yapılmaktadır” şeklinde konuştu.

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Mehmet Nuri Günen, “Hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimize bu şekilde karışık yem bitkisi ekimlerini; bu karışımdan iyi verim almaları için taban arazilere ekim yapmalarını tavsiye ediyoruz. Ekim yapılan alan sulu alan olursa bu verim miktarı daha da artar. Ayrıca elde edilen kaba yemde birçok ürün olduğundan diğer sade kaba yemlere göre daha besleyici ve faydalı olup hayvanlar tarafından da iştahla yenmektedir” bilgilerini aktardı.