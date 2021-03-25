Elbistan çiftçisine 15 milyon 816 bin TL’lik can suyu

Elbistan’da yaz ekini olarak adlandırılan şekerpancarı, mısır ve ayçiçeği ekim hazırlıkları başladı. Çiftçilerin nakit ihtiyacının arttığı bu dönemde dört gözle bekledikleri mazot ve gübre desteği ödemeleri ile ilgili müjdeli haber, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’den geldi. Bakan Pakdemirli, 81 ildeki yaklaşık 2,1 milyon çiftçiye yaklaşık 4,1 milyar liralık mazot ve gübre desteğinin 26 Mart’tan itibaren ödeneceğini bildirdi.

Pakdemirli, çiftçilere yönelik mazot ve gübre desteğine değinerek, "Mazot ve gübre desteğini yarın itibarıyla 81 ilde 2 milyon 103 bin 884 çiftçimize ödüyor olacağız. Destek miktarımız 4 milyar 79 milyon 656 bin 503 lira” dedi.

Bakan Pakdemirli’nin açıklamasının ardından Elbistan’daki çiftçilere ödenecek destek miktarı da belli oldu. Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nuri Günen, destek ödemesinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarına göre yapılacağının bilgisini verdi.

Günen, “İlçemizde 530 bin 958 dekar arazi için 5 bin 430 çiftçimize toplamda 15 milyon 816 bin 915 TL gübre ve mazot desteği ödenecek. "TC kimlik numarasının son hanesi 6 ve 8 olanlara, 26 Mart Cuma günü saat 18.00'den sonra, kimlik numarasının son hanesi 4 olanlar 2 Nisan saat 18.00'den sonra, kimlik ve vergi kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 olanlar 9 Nisan saat 18.00'den sonra ödemelerini alacaklar” şeklinde konuştu.