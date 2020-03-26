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Elbistan çiftçisine 14 milyon TL destekleme ödemesi yapılacak

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nuri Günen, ilçedeki çiftçilere ve besicilere yönelik olarak 3 farklı destekleme ödemelerinin, 27 Mart’tan itibaren başlanacağını duyurdu.

Elbistan çiftçisine 14 milyon TL destekleme ödemesi yapılacak
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Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Nuri Günen, ilçedeki çiftçilere ve besicilere yönelik olarak 3 farklı destekleme ödemelerinin, 27 Mart’tan itibaren başlanacağını duyurdu.

Toplam 14 milyon 429 bin TL’lik destek ödemelerinin, TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacağını belirten Günen, “Destekleme miktarları, çiftçilerimizin banka hesabına 27 Mart Cuma günü saat 18.00 itibariyle yatırılacak” dedi.

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Nuri Günen, ilçedeki çiftçilerin merakla beklediği tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin olarak açıklama yaptı. Elbistan’daki çiftçi ve yetiştiricilere, mazot ve gübre desteği, anaç koyun ve keçi desteği, dane mısır desteği ve hububat-baklagil desteği ödeneceğini belirten Günen,

“İlçemizdeki çiftçilerimizle üreticilerimizi yakından ilgilendiren tarımsal desteklemelerle ilgili takvim, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli tarafından açıklandı. Buna göre, 2019 yılında Elbistan’ımızda mazot-gübre desteklemesine müracaat eden çiftçi sayısı 5 bin 241 olup alacakları destek miktarı ise 11 milyon 925 bin 974 TL’dir. Anaç koyun ve keçi desteklemesine müracaat eden 234 üretici, 37 bin 681 hayvan için 942 bin 25 TL destek alacaktır. Dane mısır için başvuran 25 çiftçimiz ise 47 bin 950 TL ödeme alacaktır. Son olarak hububat-baklagil desteği olarak da 620 çiftçimize 1 milyon 513 bin 944 TL ödenecektir” dedi.

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Nuri Günen, destekleme ödemelerinin takvimine ilişkin de, “Destekleme ödemeleri, çiftçilerimiz ve yetiştiricilerimizin TC kimlik numaralarının son hanesine göre hesaplara yatacaktır. 27 Mart Cuma günü saat 18.00 itibariyle TC kimlik numarasının son hanesi ‘0’ olan çiftçilerimize ödeme yapılacaktır. TC kimlik numarasının son hanesi ‘2’ olanlara 3 Nisan günü, ‘4’ olanlara 10 Nisan günü ve ‘6-8’ olanlara da 17 Nisan günü ödemeleri hesaplarına aktarılacaktır” ifadelerini kullandı.

 


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Elbistan çiftçisine 14 Milyon TL Destekleme ödemesi Yapılacak
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