Elbistan çiftçisine 1 milyon lira yem bitkisi desteği verilecek

Elbistan’da 593 çiftçiye toplam 1 milyon 51 bin Türk Lirası yem bitkisi desteği verilecek. Destek rakamlarını içeren icmaller, askıya çıkarılırken, alan bazlı en fazla destek verilecek ürün culban oldu.

2016 yılı üretim sezonu Yem Bitkileri Üretimi Destekleme Ödemesi ile ilgili çiftçi detayındaki icmaller askıya çıkartıldı. 2016 yılı yem bitkisi desteklerinden Elbistan genelinde 593 çiftçi yararlanacak. Çiftçi Kayıt Sistemi’nde (ÇKS) yer alan ürün bilgilerine göre çiftçilere ödeme yapılacak. Çiftçilere, yonca için dekar başına 60 TL, korunga için 45 TL, tek yıllık yem bitkileri için 40 TL ve silajlık mısır için de 90 TL ödenecek. Elbistan’a bağlı mahallelerde 2016 yılı için 293 dönüm yonca ekimi yapıldı. 13 bin 748 dekar alanda culban eken çiftçiler, silajlık mısır için de 4 bin 302 dönüm alan kullandı. Fiğ ekimi ise 2 bin 404 dönüm olarak belirlendi. Yem bitkisi kapsamına giren ve 20 bin 748 dekar alanda ekimi yapılan bu 4 ürün için çiftçilere toplam 1 milyon 51 bin 236 Türk Lirası destek ödemesi verilecek.

Destek ödemeleri, icmallerin askı süresinin tamamlanmasının ardından netlik kazanacak. Bilgilerinde yanlışlık olan çiftçiler, kendilerine tanınan süre içerisinde itiraz edebilecek. Çiftçilerin öncelikle askı belgelerinde isimlerinin bulunup bulunmadığını, T.C. kimlik numaraları, destekleme alanlarını ve toplam destekleme miktarlarını kontrol etmeleri gerekiyor. İtiraz olmadığı takdirde icmaller, kesinlik kazanacak. Çiftçilerin mağdur olmamaları için askı belgelerinin mutlaka kontrol etmeleri gerekiyor. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgilerin doğru olduğu kabul edilecek, daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmayacak ve herhangi bir hak doğurmayacak.