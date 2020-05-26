Elbistan çiftçisi yağmurla birlikte çifte bayram yaşadı

Elbistan, bayramı soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında geçirdi. Arife gününden itibaren düşen sıcaklıklar, beraberinde kar ve yağmuru getirdi. Bayramın birinci günü Elbistan’ın yüksek kesimleri karla birlikte bembeyaz örtü ile kaplandı. Elbistan’da en son 1962 yılında Mayıs ayında bu şekilde kar yağdığı belirtilirken vatandaşlar kar sürprizi karşısında şaşkına döndü. Sabah saatlerinden ardından kar yağışı yerini yağmura bıraktı. Gün boyunca aralıklarla devam eden sağanak yağış, adeta ovaya ilaç gibi geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, Elbistan’ın ova kesimine bir günde metrekareye 24,6 kilogram yağmur düştü. Daha yüksek kesimlerde ise yağış miktarı 30 kilogramın üzerine çıktı. İlçeye bağlı Kangal Mahallesi, 31,5 kilogram ile en fazla yağış alan bölge oldu.

Çifte bayram yaşayan çiftçiler ise, yağmurun, tarladaki tüm ürünler için can suyu olduğunu dile getirdiler.

Alembey Mahallesi’nde çiftçilik yapan Adem Kancı, yağmura çok sevindiklerini belirterek, ‘Bu yağmur, tarlalarımıza bayram hediyesi oldu” dedi.

Mayıs ayı başından itibaren kurak geçen hava nedeniyle ekilişlerinin suya hasret kaldığını anlatan Kancı, “Pancar, ayçiçeği ve mısır ekimlerimizi yapmıştık. Ekim döneminde yağış olmadığı için yağmurlama ile çimlenmeyi sağlamaya çalıştık. Ancak sıcaklıkların çok yüksek seyretmesi, ürünlerimizin büyümesini de yavaşlattığı gibi su ihtiyacını da katbekat artırdı. Bu yağmuru dört gözle bekliyorduk. Allah’a şükür, bayram sevincimiz ikiye katlandı. Buğdaydan arpaya, mısırdan pancara tüm ürünleri kurtaracak bir yağmur yağdı. Yoksa yeniden yağmurlama yapmak zorundaydık” şeklinde konuştu.

Alkayaoğlu Mahalle Muhtarı Yusuf Temiz ise, kıraç arazilerin yoğunlukta olduğu Sultan Korusu bölgesinin de yağmurdan nasibini aldığını söyledi.

Buğday ve arpanın, suya en çok ihtiyaç duyduğu dönemin yaşandığını anlatan Temiz, “Bölgemize gece kar yağdı. Ardından da yağmur etkili oldu. Buğday ve arpaların bu yağmura çok ihtiyacı vardı. Çiftçimizin yüzü güldü. İnşallah yağmurun bereketi verime de yansır” ifadelerini kullandı.

Türkören Mahalle Muhtarı Mehmet Altun da, “Yağmur, bayram sevincimizi ikiye katladı. Ekinlerimiz suya doydu. İnşallah bol ve bereketli bir sezon geçireceğiz” diye belirtti.

Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut ise, geçtiğimiz yıl mayıs ayının çok kurak geçtiğini ve yağmur yağmadığını anımsattı.

Yağmurun, hem kıraç hem de sulu arazilerdeki ürünler için kurtarıcı olduğunun altını çizen Başkan Bulut, “Geçtiğimiz sene nisan ayı yağışlı geçse de mayıs ayı çok kurak geçti. Bölgemize hiç yağmur yağmamıştı. Hububat için boy vermenin başladığı zaman dilimindeyiz. Ayrıca, pancar, ayçiçeği ve mısır gibi ilkbaharla birlikte ekilen ürünlerimizin de yeterli çimlenmeyi ve sağlıklı büyümeyi sağlayabilmesi için suya ihtiyacı var. İmkanı olan çiftçilerimiz bu ürünlerini yağmurlama yöntemi ile suladı ama yine de çimlenmede yer yer sıkıntılar yaşanmıştı. Arazilerimizin suya olan ihtiyacı, mayıs ayının ortalarından itibaren aşırı sıcaklıklar nedeniyle daha çok artmıştı. Bayram günü yağan yağmur, çiftçimizin yüzünü güldürdü. Hububatta boy ve taneye faydalı oldu. Diğer yaz ekinleri için de büyük destek oldu. İnşallah bundan sonraki günlerde de herhangi bir sıkıntı yaşanmazsa bereketli bir sezon geçireceğimizi ümit ediyorum. Tüm çiftçilerimize kolaylıklar diliyorum” dedi.