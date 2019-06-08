Elbistan çiftçisi, sulamada güneşi keşfetti

Elbistan’da çiftçiler, tarlalarını sulamak için güneş enerjisini kullanmaya başlıyor. İlçede 20 çiftçi, 1 milyon 300 bin liranın üstündeki güneş enerjili sulama projeleri için yüzde 50 hibe desteği almaya hak kazandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 2019 yılı 15.Etap Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi projesinde hibe desteği kazanan çiftçiler belli oldu. Kahramanmaraş genelinde 239 sulama projesine hibe desteği verilirken; Elbistan’da da 70 çiftçi 3 milyon 734 bin TL yatırım bedelli projeleri için 1 milyon 867 bin TL hibe alma hakkını elde etti.

Tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama sistemlerinin üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırarak, daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, zor şartlarda bedenen çalışan üreticilerin işlerini kolaylaştırmak ve üretim maliyetlerini düşürmek için uygulanan projede; tarla içi damla sulama sistemi kurulması, tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması, tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması, tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması, Lineer veya Center Pivot sulama sistemi kurulması, tamburlu sulama sistemi kurulması ve güneş enerjili sulama sistemleri kurulması yatırımları destek aldı.

Kahramanmaraş genelinde 239 proje, hibeye destek görüldü. Bu projelerden 70’ini ise Elbistanlı çiftçiler hazırladı. Elbistanlı çiftçiler, bu yıl ilk kez güneş enerjili sulama sistemleri için hibe desteği talebinde bulundu. Arazilerinin büyük bölümünü sondajlarla yeraltından çekilen sularla sulayan çiftçiler, bellerini büken elektrik faturasından kurtulmanın yolunu, güneşte buldu. Elbistanlı çiftçilerin güneş enerjili sulama projelerinden 20’si hibe desteği almaya hak kazandı. KDV hariç toplam maliyeti 1 milyon 322 bin TL olan projelere, 667 bin 500 TL hibe verildi. Güneş enerjili sulama sistemleri hibesinde en fazla rakam 131 bin 268 TL’lik proje oldu. Diğer projeler de 15 bin ila 50 bin TL arasında hibe aldı.

Elbistan çiftçisi, damlama ve yağmurlama sulama sistemleri için de 1 milyon 200 bin liranın üstünde hibe aldı. Böylece Elbistan çiftçisinin bireysel sulama sistemleri desteklemesi kapsamında aldığı hibe tutarı 2 milyon liraya yaklaşmış oldu.