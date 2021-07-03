Elbistan çiftçisi hasat için tarlada

Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, kıraç arazilerde dekara 150-200 kilogram ürün alındığını söyledi.

Tarlasını hasat ettiren Şaban Akbaş isimli çiftçi ise, her bir başaktaki dane sayısının bir elin parmaklarını geçmediğini belirterek, “Halimiz bu. Allah çiftçinin yardımcısı olsun” dedi.

Elbistan Ovası’nda çiftçilerin aylardır emek vererek yetiştirdikleri arpanın hasadı biçerdöverlerin tarlalara girmesiyle başladı. Bölgede elde edilen tahıl ürünleri ilçe ve ülke ekonomisine ciddi katkı sağlarken, çiftçiler hasatla birlikte elde ettikleri samanı ise hayvancılıkta kullanıyor. İlçenin birçok mahallesindeki kıraç arazilerde ekili arpanın hasadı tamamlandı. Biçerdöverler, yine kıraç tarlalarda buğday biçme mesaisini sürdürüyor. Hasat edilen buğday ve arpa, Zahire Pazarı’na getirilerek burada satılıyor.

İlk hasat ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, tüm çiftçiler bol ve bereketli bir sezon diledi.

Elbistan Ovası’nın, hububat üretiminde önemli bir yer tuttuğunu belirten Başkan Bulut, kuraklığın doğurduğu olumsuz sonuçların ilk hasatla birlikte görüldüğünü anlattı.

İlkbahar ve yaz yağışlarının yeterli düzeyde gerçekleşmemesi sonucunda buğday ve arpanın başak tutmadığının altını çizen Başkan Bulut, “Kıraç arazilerin olmazsa olmazı yağmurdur. Çiftçimiz, tohumu tarlaya attıktan sonra başını gökyüzüne çevirir ve yağmuru gözler. Son yıllarda yaşadığımız kuraklığı bu sezon daha ağır hissettik. Kuraklığın üzerine bir de mayıs ayında sıcaklıklardaki ani düşüş, soğuk çalmasına neden oldu” dedi.

İlk hasat yapılan bölgelerden gelen bilgilerin verim düşüklüğüne işaret ettiğini kaydeden Başkan Bulut, “Şuan bizlere gelen bilgilere göre verim kaybı yaşanıyor. Arpada dönüme 150-200 kilogram arasında bir verim var. Buğdayda da aynı şekilde kayıp söz konusu. Sulu arazilerdeki verimi de önümüzdeki günlerde daha net bir şekilde göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş Ticaret Borsası Elbistan Temsilcisi İbrahim Alagöz de, hasatla birlikte Zahir Pazarı’nın da hareketlendiğini söyledi.

Buğday ve arpa piyasasına ilişkin de bilgi aktaran Alagöz, “Arpanın tonu 2 bin 350-2 bin 400 lira arasında değişiyor. Makarnalık buğday 2 bin 500, ekmeklik buğday ise 2 bin 400 liradan alıcı buluyor” dedi.

Kuraklığın vurduğu çiftçilere bir dokunan bin ah işitiyor. Şaban Akbaş adlı çiftçi, tarladaki görüntünün her şeyi özetlediğini söyledi. Buğdayın neredeyse biçim boyuna bile ulaşamadığını dile getiren Akbaş, başaklarda da dane sayısının yok denecek kadar az olduğunu belirtti.

‘Biçer sabahtan beri tarlada dönüyor ama daha bir depo dolmadı” diyerek arazideki verim kaybını özetleyen Akbaş, “Tarlanın durumu ortada. Ekin var ama başak yok. Kuraklığın ortaya çıkardığı durum bu. Biçerdöver biçiyor biçmesine de depo dolmuyor. Geçen sene aynı tarladan aldığım ürünle bu seneki arasında ciddi fark var. Allah sonumuzu hayır eylesin” ifadelerini kullandı.