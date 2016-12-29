Elbistan Cezaevine, 3 kurum katibi alınacak

Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, 300 infaz koruma memuru, 317 büro personeli, 43 sağlık memuru, 32 teknisyen, 215 şoför, 43 aşçı, 28 kaloriferci olmak üzere toplam 978 sözleşmeli personel alacak. Yapılacak alımlar kapsamında, Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na 3 kurum katibi alımı yapılacak.

Alımlar ile ilgili olarak yapılan açıklamada, başvuracak adayların KPSS'den en az 70 puan almış olmaları gerektiği belirtildi. Sözleşmeli personel alımına başvurular ise, 2-13 Ocak tarihleri arasında alınacak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 114. maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümlerine göre, EK-2 listede yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen ceza infaz kurumları için sözleşmeli pozisyonda istihdam edilmek üzere 300 infaz ve koruma memuru, 317 büro personeli (ceza infaz kurumu katibi), 43 diğer sağlık personeli (sağlık memuru), 32 teknisyen, 215 destek personeli (şoför), 43 destek personeli (aşçı), 25 destek personeli (kaloriferci) olmak üzere 975 ayrıca önceki yıllara ait boş kalan 3 destek personeli (kaloriferci) olmak üzere toplam 978 personel alımı yapılacak.

Bu pozisyonlara yerleşecekler merkezi sınava (KPSS 2016) girip en az 70 puan alıp başvuranlar arasından en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısının; Sözleşmeli infaz ve koruma memuru adayları için 5 katı, diğer sağlık personeli (sağlık memuru), destek personeli (aşçı, kaloriferci) ve teknisyen adayları için 5 katı, destek personeli (şoför) adayları için 10 katı sözlü sınava çağırılacak.

Sözleşmeli büro personeli (ceza infaz kurumu katibi) adayları için ise 20 katı uygulamalı sınava çağrılacak. Uygulamalı sınavda başarılı olanlar arasından doğru kelime sayısı esas alınmak kaydıyla en fazla doğru kelime yazan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 3 katı kadar aday sözlü sınava çağırılacak.

Sınav, Elbistan Adli Yargı Adalet Komisyonu tarafından yapılacak. Sözleşmeli büro personeli (ceza infaz kurumu katipliği) uygulama sınavı, 25 Ocak 2017 tarihinde adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan adayların üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıklarının tespiti için yapılacak.



