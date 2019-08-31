Elbistan, Ceyhan Festivali’nde coştu

Bu yıl 1.si yapılan Ceyhan Festivali, birbirinden farklı etkinliklerle gerçekleştirildi. Festivalin akşam bölümünde sahne alan Türk pop müziğinin sevilen sanatçısı Bora Duran ise, seslendirdiği parçalarla konsere katılan binlerce kişiyi coşturdu.

Akdeniz Kahramanmaraşlılar Dernekler Federasyonu, İstanbul Kahramanmaraşlılar Federasyonu, Elbistan Kaymakamlığı, Elbistan Belediyesi ve birçok sivil toplum kuruluşunun işbirliğinde düzenlenen 1. Ceyhan Festivali, çok sayıda Elbistanlıyı buluşturdu.

Festival, ‘Geçmişten Günümüze Elbistan’ adlı fotoğraf sergisi ile başladı. Pınarbaşı mesire alanında Elbistan’ın değişik tarihlerde çekilen fotoğraflarının yer aldığı sergi, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Serginin ardından, Elbistan mutfağından lezzetlerin yer aldığı yöresel yemekler sergisi açıldı. Burada, Darendeliler Derneği tarafından vatandaşlara ve davetlilere yemek ikramında bulunuldu. Folklor gösterileri ve geleneksel çocuk oyunlarının oynanmasının ardından, Elbistan Dağcılık Kulübü, AFAD ve ELKUD ekipleri, halatla yaralı kurtarma tatbikatı yaptı. Dalgıçlar, Ceyhan’ın serin sularında Türk bayrağı açarak yüzerken, Elbistan Dağcılık Kulübü üyeleri de Türk bayrağı eşliğinde dağ inişi gerçekleştirdi. Şenliğin çocuklar için en özel anları ise uçurtma şenliği oldu. Çok sayıda çocuk, aileleri ile birlikte rengarenk uçurtmalarını gökyüzüne saldı. Daha sonra TEMA Vakfı’nın destekleri ile sünnet olan çocuklar adına fidan dikimi etkinliği yapıldı. Ceyhan Şenliği’nin gündüz bölümü, Elbistan Hava ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Turgut Akbaş’ın yamaç paraşütü gösterisi ile son buldu.

1.Ceyhan Festivali’nin en renkli ve coşkulu anları ise konser bölümünde yaşandı. Türk pop müziğinin sevilen sanatçısı Bora Duran’ın konseri öncesinde sahneye ilk olarak Elbistanlı ses ve tambur sanatçısı Hakan Dedeler çıktı.

Programda konuşan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Elbistan’ın kadim medeniyet vurgusunu tüm Türkiye’ye tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.

Gürbüz, “Elbistan, sanatçılarımızla daha güzel olacak. Ceyhan Festivalimizi başlattık. Yeni aylar da yeni programlar yapacağız. Belediyelerin görevi sadece yeşil alanları düzenlemek değil. Yerel idarenin görevi, sosyal hayata da katkıda bulunmak. Kentin sosyal, kültürel ve sosyal altyapısını da düşünmek ve ona göre de projeler geliştirmek, bu projeleri de hayata geçirmektir. Biz inşallah bunu yapacağız. Elbistan, festivallerin şehri olacak. Sanatın ve sanatçının sıkça geldiği bir yer olacak. Biz, Elbistan’ın kadim medeniyet vurgusunu, hem yakın çevremize hem de ulusal etkinliklerle herkese göstermiş olacağız. Çıkmış olduğumuz bu yolda hep birlikte Elbistan’ız ve güçlüyüz. Bu etkinliğin yapılmasında Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mahir Ünal’ın, milletvekillerimizin, kaymakamlığımızın ve bütün sivil toplum kuruluşlarımızın katkısı var. Bu etkinliğin devamı noktasında Elbistan Belediyesi’ni, yüreklendirmekte ve teşvik etmekteler. Ben hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü Elbistan birlikte güçlenecek ve güzelleşecek. Ve biz, kalkınmış, sosyal ve kültürel altyapısı sağlamlaşmış bir Elbistan’ı vatandaşlarımıza hediye etmek istiyoruz” dedi.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir ise, bu yıl ilki gerçekleştirilen Ceyhan Şenliklerin hayırlı olması temennisinde bulundu. Kaymakam Demir, “Federasyonlarımızın katkıları ve öncülüğünde, kurumlarımız, belediyemiz ve sivil toplumlarımızın desteği ile bu yıl böyle bir organizasyonun içinde olduk. Böyle bir organizasyonun içinde olmaktan büyük mutluluk duydum. İnşallah bu organizasyonumuz da güçlenerek devam eder” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından plaket ve teşekkür belgesi töreni gerçekleştirildi. Festivalin konuk sanatçısı Bora Duran ise, binlerce kişinin alkışları eşliğinde sahneye çıktı. Duran, yaklaşık 2 saat kaldığı sahnede, performansı ve seslendirdiği şarkılarla dinleyicileri coşturdu. Özellikle gençler, Duran’ın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Duran, konserin ortalarına doğru Elbistanlı ses ve tambur sanatçısı Hakan Dedeler’le düet yaptı. Duran ve Dedeler, Elbistan türküsü olarak bilinen ‘Çamdan Sakız Akıyor’ ve Uzun İnce Bir Yoldayım isimli eserleri seslendirdi.





























