Elbistan buz tuttu!

Kasım ve Aralık ayında mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklığı, son günlerde taban yaptı. Geçtiğimiz hafta içinde yağan kar ve ardından gelen don nedeniyle hava sıcaklıkları düşük seviyelerde seyrederken, termometreler 19 Aralık 2016 günü saat 09.00’da -19’a kadar düştü.

Gündüzleri -5 derecelerde seyreden hava sıcaklığı, gece saatlerinde -15 dereceye kadar düşerken, hafta başından itibaren hava sıcaklıkları daha da düştü.

Kış mevsiminin soğuk günlerinin yaşandığı Elbistan’da birçok araç sabah çalışmazken, yollarda ise gizli buzlanmalar yaşandı. Buzlanma nedeniyle maddi hasarlı kazaların da yaşandığı Elbistan’da, soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Yetkililer, araç sürücülerinin ve vatandaşların kış aylarında daha dikkatli olmaları konusunda uyardılar.



Tarih Zaman PM10 SO2 Hava Sıcaklığı R. Yönü Ruzgar Hızı Bagıl Nem Hava Basıncı µg/m³ µg/m³ °C Derece m/s % mbar 16.12.2016 00:00 141 6 -12 263 0 39 894 16.12.2016 01:00 158 9 -11 242 0 40 899 16.12.2016 02:00 172 7 -10 235 1 41 904 16.12.2016 03:00 145 7 -10 224 1 40 912 16.12.2016 04:00 109 7 -10 237 1 40 917 16.12.2016 05:00 99 5 -9 216 0 40 912 16.12.2016 06:00 89 9 -10 279 1 41 919 16.12.2016 07:00 160 10 -9 175 1 41 917 16.12.2016 08:00 166 9 -9 187 1 41 921 16.12.2016 09:00 148 11 -9 265 1 44 893 17.12.2016 01:00 211 4 -9 226 1 39 969 17.12.2016 02:00 85 4 -11 234 1 38 965 17.12.2016 03:00 44 6 -12 272 1 39 965 17.12.2016 04:00 80 5 -11 246 1 38 958 17.12.2016 05:00 114 5 -12 220 1 38 963 17.12.2016 06:00 146 5 -12 198 1 37 962 17.12.2016 07:00 115 7 -13 239 0 39 967 17.12.2016 08:00 207 11 -11 226 1 41 965 17.12.2016 09:00 217 8 -9 242 1 42 967 17.12.2016 19:00 451 8 -10 207 1 38 946 17.12.2016 20:00 207 6 -12 204 1 37 942 17.12.2016 21:00 144 6 -13 267 1 38 949 17.12.2016 22:00 322 6 -12 187 1 36 944 17.12.2016 23:00 161 7 -14 209 1 36 942 18.12.2016 00:00 139 6 -14 245 0 37 951 18.12.2016 01:00 164 6 -13 240 1 36 955 18.12.2016 02:00 185 12 -14 189 1 35 955 18.12.2016 03:00 260 10 -15 185 1 35 956 18.12.2016 04:00 240 9 -15 227 1 35 952 18.12.2016 05:00 207 8 -15 219 0 35 952 18.12.2016 06:00 196 8 -15 243 1 35 950 18.12.2016 07:00 238 8 -15 200 0 34 948 18.12.2016 08:00 247 7 -16 210 0 35 946 18.12.2016 09:00 413 11 -16 222 1 36 943 18.12.2016 10:00 380 10 -15 227 1 39 947 18.12.2016 11:00 325 10 -13 216 1 43 947 18.12.2016 12:00 230 18 -9 256 1 46 913 18.12.2016 19:00 286 5 -11 201 1 37 907 18.12.2016 20:00 147 5 -13 204 1 36 906 18.12.2016 21:00 110 4 -14 233 1 36 907 18.12.2016 22:00 120 6 -15 282 1 36 912 18.12.2016 23:00 291 6 -14 215 1 35 917 19.12.2016 00:00 262 4 -15 226 1 34 906 19.12.2016 01:00 67 4 -16 272 1 34 906 19.12.2016 02:00 124 4 -16 194 0 33 910 19.12.2016 03:00 68 3 -17 215 1 33 908 19.12.2016 04:00 46 3 -17 263 0 33 912 19.12.2016 05:00 53 4 -17 243 1 33 914 19.12.2016 06:00 84 3 -18 235 0 32 918 19.12.2016 07:00 119 3 -18 211 0 32 916 19.12.2016 08:00 157 6 -19 212 1 33 910 19.12.2016 09:00 278 7 -18 197 1 37 888



