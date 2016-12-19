Elbistan buz tuttu!

Kasım ve Aralık ayında mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklığı, son günlerde taban yaptı. Geçtiğimiz hafta içinde yağan kar ve ardından gelen don nedeniyle hava sıcaklıkları düşük seviyelerde seyrederken, termometreler 19 Aralık 2016 günü saat 09.00’da -19’a kadar düştü.
Gündüzleri -5 derecelerde seyreden hava sıcaklığı, gece saatlerinde -15 dereceye kadar düşerken, hafta başından itibaren hava sıcaklıkları daha da düştü.
Kış mevsiminin soğuk günlerinin yaşandığı Elbistan’da birçok araç sabah çalışmazken, yollarda ise gizli buzlanmalar yaşandı. Buzlanma nedeniyle maddi hasarlı kazaların da yaşandığı Elbistan’da, soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.
Yetkililer, araç sürücülerinin ve vatandaşların kış aylarında daha dikkatli olmaları konusunda uyardılar.
|Tarih
|Zaman
|PM10
|SO2
|Hava Sıcaklığı
|R. Yönü
|Ruzgar Hızı
|Bagıl Nem
|Hava Basıncı
|µg/m³
|µg/m³
|°C
|Derece
|m/s
|%
|mbar
|16.12.2016
|00:00
|141
|6
|-12
|263
|0
|39
|894
|16.12.2016
|01:00
|158
|9
|-11
|242
|0
|40
|899
|16.12.2016
|02:00
|172
|7
|-10
|235
|1
|41
|904
|16.12.2016
|03:00
|145
|7
|-10
|224
|1
|40
|912
|16.12.2016
|04:00
|109
|7
|-10
|237
|1
|40
|917
|16.12.2016
|05:00
|99
|5
|-9
|216
|0
|40
|912
|16.12.2016
|06:00
|89
|9
|-10
|279
|1
|41
|919
|16.12.2016
|07:00
|160
|10
|-9
|175
|1
|41
|917
|16.12.2016
|08:00
|166
|9
|-9
|187
|1
|41
|921
|16.12.2016
|09:00
|148
|11
|-9
|265
|1
|44
|893
|17.12.2016
|01:00
|211
|4
|-9
|226
|1
|39
|969
|17.12.2016
|02:00
|85
|4
|-11
|234
|1
|38
|965
|17.12.2016
|03:00
|44
|6
|-12
|272
|1
|39
|965
|17.12.2016
|04:00
|80
|5
|-11
|246
|1
|38
|958
|17.12.2016
|05:00
|114
|5
|-12
|220
|1
|38
|963
|17.12.2016
|06:00
|146
|5
|-12
|198
|1
|37
|962
|17.12.2016
|07:00
|115
|7
|-13
|239
|0
|39
|967
|17.12.2016
|08:00
|207
|11
|-11
|226
|1
|41
|965
|17.12.2016
|09:00
|217
|8
|-9
|242
|1
|42
|967
|17.12.2016
|19:00
|451
|8
|-10
|207
|1
|38
|946
|17.12.2016
|20:00
|207
|6
|-12
|204
|1
|37
|942
|17.12.2016
|21:00
|144
|6
|-13
|267
|1
|38
|949
|17.12.2016
|22:00
|322
|6
|-12
|187
|1
|36
|944
|17.12.2016
|23:00
|161
|7
|-14
|209
|1
|36
|942
|18.12.2016
|00:00
|139
|6
|-14
|245
|0
|37
|951
|18.12.2016
|01:00
|164
|6
|-13
|240
|1
|36
|955
|18.12.2016
|02:00
|185
|12
|-14
|189
|1
|35
|955
|18.12.2016
|03:00
|260
|10
|-15
|185
|1
|35
|956
|18.12.2016
|04:00
|240
|9
|-15
|227
|1
|35
|952
|18.12.2016
|05:00
|207
|8
|-15
|219
|0
|35
|952
|18.12.2016
|06:00
|196
|8
|-15
|243
|1
|35
|950
|18.12.2016
|07:00
|238
|8
|-15
|200
|0
|34
|948
|18.12.2016
|08:00
|247
|7
|-16
|210
|0
|35
|946
|18.12.2016
|09:00
|413
|11
|-16
|222
|1
|36
|943
|18.12.2016
|10:00
|380
|10
|-15
|227
|1
|39
|947
|18.12.2016
|11:00
|325
|10
|-13
|216
|1
|43
|947
|18.12.2016
|12:00
|230
|18
|-9
|256
|1
|46
|913
|18.12.2016
|19:00
|286
|5
|-11
|201
|1
|37
|907
|18.12.2016
|20:00
|147
|5
|-13
|204
|1
|36
|906
|18.12.2016
|21:00
|110
|4
|-14
|233
|1
|36
|907
|18.12.2016
|22:00
|120
|6
|-15
|282
|1
|36
|912
|18.12.2016
|23:00
|291
|6
|-14
|215
|1
|35
|917
|19.12.2016
|00:00
|262
|4
|-15
|226
|1
|34
|906
|19.12.2016
|01:00
|67
|4
|-16
|272
|1
|34
|906
|19.12.2016
|02:00
|124
|4
|-16
|194
|0
|33
|910
|19.12.2016
|03:00
|68
|3
|-17
|215
|1
|33
|908
|19.12.2016
|04:00
|46
|3
|-17
|263
|0
|33
|912
|19.12.2016
|05:00
|53
|4
|-17
|243
|1
|33
|914
|19.12.2016
|06:00
|84
|3
|-18
|235
|0
|32
|918
|19.12.2016
|07:00
|119
|3
|-18
|211
|0
|32
|916
|19.12.2016
|08:00
|157
|6
|-19
|212
|1
|33
|910
|19.12.2016
|09:00
|278
|7
|-18
|197
|1
|37
|888
TAM KARTPOSTALLIK FOTOĞRAFLAR!...