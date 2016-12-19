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Elbistan buz tuttu!

Kasım ve Aralık ayında mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklığı, son günlerde taban yaptı.

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Elbistan buz tuttu!

Kasım ve Aralık ayında mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklığı, son günlerde taban yaptı. Geçtiğimiz hafta içinde yağan kar ve ardından gelen don nedeniyle hava sıcaklıkları düşük seviyelerde seyrederken, termometreler 19 Aralık 2016 günü saat 09.00’da -19’a kadar düştü.

Gündüzleri -5 derecelerde seyreden hava sıcaklığı, gece saatlerinde -15 dereceye kadar düşerken, hafta başından itibaren hava sıcaklıkları daha da düştü.

Kış mevsiminin soğuk günlerinin yaşandığı Elbistan’da birçok araç sabah çalışmazken, yollarda ise gizli buzlanmalar yaşandı. Buzlanma nedeniyle maddi hasarlı kazaların da yaşandığı Elbistan’da, soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. 

Yetkililer, araç sürücülerinin ve vatandaşların kış aylarında daha dikkatli olmaları konusunda uyardılar. 

Tarih Zaman PM10 SO2 Hava Sıcaklığı R. Yönü Ruzgar Hızı Bagıl Nem Hava Basıncı
    µg/m³ µg/m³ °C Derece m/s % mbar
16.12.2016 00:00 141 6 -12 263 0 39 894
16.12.2016 01:00 158 9 -11 242 0 40 899
16.12.2016 02:00 172 7 -10 235 1 41 904
16.12.2016 03:00 145 7 -10 224 1 40 912
16.12.2016 04:00 109 7 -10 237 1 40 917
16.12.2016 05:00 99 5 -9 216 0 40 912
16.12.2016 06:00 89 9 -10 279 1 41 919
16.12.2016 07:00 160 10 -9 175 1 41 917
16.12.2016 08:00 166 9 -9 187 1 41 921
16.12.2016 09:00 148 11 -9 265 1 44 893
17.12.2016 01:00 211 4 -9 226 1 39 969
17.12.2016 02:00 85 4 -11 234 1 38 965
17.12.2016 03:00 44 6 -12 272 1 39 965
17.12.2016 04:00 80 5 -11 246 1 38 958
17.12.2016 05:00 114 5 -12 220 1 38 963
17.12.2016 06:00 146 5 -12 198 1 37 962
17.12.2016 07:00 115 7 -13 239 0 39 967
17.12.2016 08:00 207 11 -11 226 1 41 965
17.12.2016 09:00 217 8 -9 242 1 42 967
17.12.2016 19:00 451 8 -10 207 1 38 946
17.12.2016 20:00 207 6 -12 204 1 37 942
17.12.2016 21:00 144 6 -13 267 1 38 949
17.12.2016 22:00 322 6 -12 187 1 36 944
17.12.2016 23:00 161 7 -14 209 1 36 942
18.12.2016 00:00 139 6 -14 245 0 37 951
18.12.2016 01:00 164 6 -13 240 1 36 955
18.12.2016 02:00 185 12 -14 189 1 35 955
18.12.2016 03:00 260 10 -15 185 1 35 956
18.12.2016 04:00 240 9 -15 227 1 35 952
18.12.2016 05:00 207 8 -15 219 0 35 952
18.12.2016 06:00 196 8 -15 243 1 35 950
18.12.2016 07:00 238 8 -15 200 0 34 948
18.12.2016 08:00 247 7 -16 210 0 35 946
18.12.2016 09:00 413 11 -16 222 1 36 943
18.12.2016 10:00 380 10 -15 227 1 39 947
18.12.2016 11:00 325 10 -13 216 1 43 947
18.12.2016 12:00 230 18 -9 256 1 46 913
18.12.2016 19:00 286 5 -11 201 1 37 907
18.12.2016 20:00 147 5 -13 204 1 36 906
18.12.2016 21:00 110 4 -14 233 1 36 907
18.12.2016 22:00 120 6 -15 282 1 36 912
18.12.2016 23:00 291 6 -14 215 1 35 917
19.12.2016 00:00 262 4 -15 226 1 34 906
19.12.2016 01:00 67 4 -16 272 1 34 906
19.12.2016 02:00 124 4 -16 194 0 33 910
19.12.2016 03:00 68 3 -17 215 1 33 908
19.12.2016 04:00 46 3 -17 263 0 33 912
19.12.2016 05:00 53 4 -17 243 1 33 914
19.12.2016 06:00 84 3 -18 235 0 32 918
19.12.2016 07:00 119 3 -18 211 0 32 916
19.12.2016 08:00 157 6 -19 212 1 33 910
19.12.2016 09:00 278 7 -18 197 1 37 888


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DOĞAN DOĞANCAN 2 gün önce

TAM KARTPOSTALLIK FOTOĞRAFLAR!...

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rabiaturuçlu 2 gün önce

Allahrahmeteylesinmekanıcennetolsun

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gurbetçi 1 gün önce

kar kış soğuk bile nasıl yakışıyor memleketime

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