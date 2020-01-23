Elbistan, biyogaz potansiyelinde 1.sırada

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, BEPA’da yer alan bu verilerin, biyogaz yatırımcılarının yol haritası anlamına geldiğini işaret ederek, “Bu verilerle Elbistan’ın potansiyeli net bir biçimde ortaya çıktı” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı kurumlardan Enerji İşleri Genel Müdürlüğü (EİGM), Türkiye’nin biyokütle enerjisi potansiyelini ortaya koyan Biyokütle Enerjisi Potansiyeli Atlası’nı (BEPA) yeniledi. Yenilenen BEPA’ya göre Türkiye’de 422 milyon 832 bin 374 adet hayvan var. Bu hayvanların yıllık 193 milyon 878 bin ton atığından üretebilecek enerji miktarı ise yıllık 4 milyon 385 bin 371 TEP. Yılda 184 milyon 593 bin ton bitki üretilerek 62 milyon 206 bin ton bitkisel atık oluşuyor. Bu atıklardan ise yılda 6 milyon TEP enerji üretimi yapılabilir. 81 ilde ortaya çıkan belediyesel atık miktarı ise yıllık 32 milyon 170 bin 975 ton. Bu atıklardan enerji üretim potansiyeli ise yılda 3 milyon 373 bin TEP. Böylelikle BEPA’ya göre Türkiye’nin atıklardan enerji üretim potansiyeli 14 milyon 627 bin 331 TEP/yıl olarak ifade ediliyor.

Biyokütle Enerjisi Potansiyeli Atlası’na (BEPA) göre, Elbistan’da 38 bin 500 adet büyükbaş ve 60 bin 500 adet de küçükbaş hayvan bulunuyor. Büyükbaş hayvanlardan yılda 379 bin 500 tona yakın atık elde ediliyor. Bu atıklardan da biyometanizasyon yöntemi ile 78 bin 812 TEP/yıl enerji üretilebilme potansiyeli bulunuyor. Elbistan, bu potansiyel bakımından Kahramanmaraş’ın ilçeleri arasında 1.oldu. Elbistan’ı, 63 bin TEP/yıl ile Afşin ilçesi izledi. Onikişubat 61 bin TEP/yıl ile 3.olurken Dulkadiroğlu ilçesinin potansiyeli de 53 bin TEP/yıl olarak hesaplandı.

“Yatırımcılar için yol haritası çizilmiş oldu”

Yenilenen BEPA’yla ilgili değerlendirme yapan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, atlasın, Elbistan’ın biyogaz potansiyelinin ortaya konması açısından önemine işaret etti.

Elbistan’da biyogaz tesisi kurmak isteyen firmaların kendileri ile iletişime geçtiğini anlatan Başkan Gürbüz, “Hayvansal atıklardan elektrik, ısı ve organik gübre elde edilmesini sağlayacak biyogaz tesisleri için bir süredir fizibilite çalışması yapıyoruz. Enerji İşleri Genel Müdürlüğü’nün yenilediği Biyokütle Enerjisi Potansiyeli Atlası’ndaki resmi veriler de bizim ve yatırımcı firmaların yol haritası çizmesine büyük kolaylık sağlayacak. Bu çalışmayı incelediğimizde Elbistan’ın, hem hayvan hem de enerji üretim potansiyeli bakımından il genelinde 1.sırada yer aldığı görülüyor. Bu veriler, hem yatırımcıya yön veriyor hem de Elbistan’ın bu alandaki önemini teknik verilerle ortaya çıkarıyor.

Biz, Elbistan’ın bu konumunu avantaja çevirmek için mesai harcıyoruz. Ülkemizin değişik illerinde biyogaz tesisi işleten firmalarla görüşüyoruz. Bu alanda yeni yatırım yapmak isteyen girişimcilerimiz var. Onlarla da irtibat halindeyiz. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD), 81 ilde 81 Biyogaz+Organik Gübre Tesisi kurma girişimleri var. MÜSİAD’ın Kahramanmaraş’ta planladığı biyogaz tesisi için de bu potansiyeli göz önünde bulundurmalarını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“Elbistan, biyogaz yatırımında biçilmiş kaftan”

Elbistan’ı, yatırımcı açısından biyogaz sektöründe biçilmiş kaftan olarak niteleyen Başkan Gürbüz, “Bu tür tesislerin zincirleme etkisi bulunuyor. Tıpkı çarkın dişlileri gibi, diğer sektörleri de etkileyen bir alan. İstihdam noktasında ciddi katkılar sunuyor. Yatırımcı da yer seçerken hammadde-verimlilik oranına bakıyor. Elbistan’da da her ikisinin mevcut olması, ilçemizi bu alandaki yatırım için biçilmiş kaftan olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.













