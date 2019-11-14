Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Elbistan, ‘bisiklet dostu’ şehir oluyor

Elbistan, 34 caddede hayata geçirilen ‘bisiklet yolu vizyonu’ ile 34 caddede toplam 87 kilometrelik bisiklet yolu ağına sahip olacak.

Elbistan, ‘bisiklet dostu’ şehir oluyor

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, startını verdikleri bisiklet yolu projesinin, Avrupa’daki şehirlerle yarışabilecek uzunlukta planlandığını belirterek, “Artık, bisiklet dostu kent denildiğinde Elbistan akla gelecek” şeklinde konuştu.

Avrupa başta olmak üzere, dünyanın sayılı ülkelerindeki şehirler, hem araç trafiğini azaltmak hem de araçlardan kaynaklı çevre kirliliğini en asgari seviyelere indirmek için bisiklet yolu projelerine ağırlık veriyor. Danimarka, Hollanda, İspanya ve Fransa gibi ülkeler, birçok şehirlerinde bu çevreci ve sessiz vizyonu yıllar öncesinden hayata geçirip bisiklet kullanmayı bir ulaşım kültürü haline dönüştürürken ülkemizde ise bu durum kaplumbağa hızında ilerliyor. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ilçeyi, bu alanda dünyadaki diğer şehirlerle yarışır hale getirmek için kolları sıvadı. İlçedeki toplam 77 kilometre uzunluğa sahip 34 caddenin, araç, bisiklet ve yaya trafiği kombinasyonu şeklinde düzenlenmesi için çalışmalar başladı. Elbistan Belediyesi ekipleri, Hulusi Efendi Bulvarı’ndan başlattıkları bisiklet yolu projesini, planlamadaki diğer caddelere kaydırarak devam ediyor. Toplam 87 kilometrelik ağ tamamlandığında, bisiklet kullanan vatandaşlar, ilçeyi bir baştan bir başa kesintisiz olarak kat edebilecek.

Bisiklet yolu projesine ilişkin olarak değerlendirmelerde bulunan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, sürdürülebilir ve güvenli bir ulaşım için; devamlılık gösteren bir bisiklet yolu ağına sahip erişilebilir ve bisiklet dostu caddeler tasarladıklarını söyledi.

Çevresindeki ilçelerin ekonomik ve ticari merkezi konumu nedeniyle Elbistan’ın her geçen gün artan bir trafik sorunu ile karşı karşıya olduğunu ifade eden Başkan Gürbüz, Ulaşım Acil Eylem Planı doğrultusunda bu problemi çözecek adımları atmaya başladıklarının da bilgisini verdi.

Sorunları çözmek için akıllı şehir stratejisi ile planlama yaptıklarını anlatan Başkan Gürbüz, bu stratejideki en çok önemsediklerin altını çizerek şöyle devam etti:

“Başta Avrupa’da olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde çevre dostu ve yaşanabilir kent olabilme yarışı var. Bu yarışta önde olmanın ve insanlara daha huzurlu, trafik sorununun en aza indirgendiği bir kente dönüşmenin de ana göstergelerinden biri bisiklet yolu projeleri. Avrupa’da bir kültür haline dönüşen bisiklet yolu projeleri, çok önemseniyor. Biz göreve geldiğimizde ‘Elbistan’ı yaşanabilir kent yapma’ sözü vermiştik. Bisiklet yolu projemiz de bu hedefimizin önemli bir sacayağı. Biz Elbistan’ı sadece ülkemizde değil dünyanın her yerinde bisiklet konusunda öncü şehirlerden biri yapmayı hedefliyoruz. Bunun için de 34 caddemizde toplam 87 kilometrelik bir bisiklet ağı oluşturmak için kollarımızı sıvadık. Bu proje tamamlandığında, Elbistan ilçe merkezi yol ağına oranı yüzde 200 olacak. Şehir yapısına ve büyüklüğüne göre, bu oranı yakalayan ya da bu kapsamda bisiklet yolu ağına sahip olan şehir sayısı, iki elin parmaklarını geçmez. İnşallah biz de Elbistan olarak toplam yol ağı oranına göre dünya sıralamasında yerimizi almış olacağız.”

Elbistan’ın coğrafyasının düz olması sebebiyle bisiklet kullanmaya gayet müsait olduğunu söyleyen Başkan Gürbüz, “Dünyamızla birlikte şehirlerimiz de değişiyor. Elbistan’ın da bu değişime ve dönüşüme ayak uydurmasını istiyoruz. Kent yaşamını, daha verimli daha işlevsel şehircilik hizmetleri ile bütünleştirmemiz gerekiyor. Kadim medeniyetin beşiği konumundaki Elbistan’ımızda hayata geçirdiğimiz bisiklet yolu projesini, hedeflediğimiz akıllı şehir sisteminin en önemli parçası olarak görüyoruz. Bu sayede, caddelerimiz daha işlevsel hale gelecek. Bir yandan trafik yoğunluğunu azaltırken bir yandan da çevreyi korumaya katkı sunacağız. Elbistan’ı, baştan sona bisiklet yolları ile donatarak ‘Bisiklet Başkenti’ olarak anılmak istiyoruz” diye konuştu.

Bisikletin insan sağlığı açısından da çok faydalı olduğunu vurgulayan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Bisiklet, hem iyi bir spor hem bir ulaşım aracı hem de temiz, sessiz, sağlıklı, çevre dostu bir araç. Ben, bisiklet yolu projemizin kentimize çok yakıştığını düşünüyorum. Bu kültürün yaygınlaşması ve bisiklet kullanımının artması için de önümüzdeki günlerde farklı çalışmalarımız” olacak cümleleri ile açıklamasını tamamladı.

 


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Elbistanlı 4 saat önce

Bisiklet yoluna itiraz edenler bence sussun kardeşim ekmek almaya bile arabayla gidiyorsunuz yetmiyor dükkanın içine bile elinizden gelse arabayla girmek istiyorunuz sonra vay efendim arabayı nereye parkedeceğiz bi zahmet ücretsiz otoparklar var ve yapılmaya devam ediyor oraya parket iki adımda yürü kardeşim sağlığınıda iyi gelir hem.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Vatandas 4 saat önce

Helal olsun Başkana ve ekibine. İnşAllah bu azim ve kararlılık ile giderse 5 yıl içinde Elbistan süper olacak

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
alamancı ali 3 saat önce

kısa süre sonra bisiklet yoluna işgaller başlar ve kullanılamaz hale gelir

Cevapla
Beğenmedim! (2)
Avatar
ilker ÇOLAK 3 saat önce

Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.
Şehrimiz nefes almaya başlayacak caddeler sokaklar araç hurdalıgından kurtuluyor Görüntü kirliligi yok oluyor.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
TELLİOLUK 4 saat önce

Tebrikler Başkanım. Ama şu çalınan 3 bisikletimden sonra artık bisiklet almıyorum.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Elbistanlı 4 saat önce

Arkasında durulur, popülizme kurban edilmezse muazzam bir devrimdir Elbistan için. Tebrikler.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Misafir. 3 saat önce

Baskanim helal olsun size. Inaniyorum ki siz bu memleketi yaşanabilir bir şehir hâline getireceksiniz. Birde termik santrali bacalarına çözüm bulabilirseniz en önemli sorun halledilmiş olacak. Kolay gelsin.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Elbistanlibiri 4 saat önce

Allah razi olsun gurbuz baskanim caddeleri rahatlattin
heryer araba idi.nereye baksak demir goruyorduk.carsida vatandas tuvalete gitmeye korkuyordu parali idu.tuvaletleride bedava yaptin.sendende vatandasi dusunen herkestende Allah razi olsun.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Tüm Yorumlar