Elbistan, ‘bisiklet dostu’ şehir oluyor

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, startını verdikleri bisiklet yolu projesinin, Avrupa’daki şehirlerle yarışabilecek uzunlukta planlandığını belirterek, “Artık, bisiklet dostu kent denildiğinde Elbistan akla gelecek” şeklinde konuştu.

Avrupa başta olmak üzere, dünyanın sayılı ülkelerindeki şehirler, hem araç trafiğini azaltmak hem de araçlardan kaynaklı çevre kirliliğini en asgari seviyelere indirmek için bisiklet yolu projelerine ağırlık veriyor. Danimarka, Hollanda, İspanya ve Fransa gibi ülkeler, birçok şehirlerinde bu çevreci ve sessiz vizyonu yıllar öncesinden hayata geçirip bisiklet kullanmayı bir ulaşım kültürü haline dönüştürürken ülkemizde ise bu durum kaplumbağa hızında ilerliyor. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ilçeyi, bu alanda dünyadaki diğer şehirlerle yarışır hale getirmek için kolları sıvadı. İlçedeki toplam 77 kilometre uzunluğa sahip 34 caddenin, araç, bisiklet ve yaya trafiği kombinasyonu şeklinde düzenlenmesi için çalışmalar başladı. Elbistan Belediyesi ekipleri, Hulusi Efendi Bulvarı’ndan başlattıkları bisiklet yolu projesini, planlamadaki diğer caddelere kaydırarak devam ediyor. Toplam 87 kilometrelik ağ tamamlandığında, bisiklet kullanan vatandaşlar, ilçeyi bir baştan bir başa kesintisiz olarak kat edebilecek.

Bisiklet yolu projesine ilişkin olarak değerlendirmelerde bulunan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, sürdürülebilir ve güvenli bir ulaşım için; devamlılık gösteren bir bisiklet yolu ağına sahip erişilebilir ve bisiklet dostu caddeler tasarladıklarını söyledi.

Çevresindeki ilçelerin ekonomik ve ticari merkezi konumu nedeniyle Elbistan’ın her geçen gün artan bir trafik sorunu ile karşı karşıya olduğunu ifade eden Başkan Gürbüz, Ulaşım Acil Eylem Planı doğrultusunda bu problemi çözecek adımları atmaya başladıklarının da bilgisini verdi.

Sorunları çözmek için akıllı şehir stratejisi ile planlama yaptıklarını anlatan Başkan Gürbüz, bu stratejideki en çok önemsediklerin altını çizerek şöyle devam etti:



“Başta Avrupa’da olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde çevre dostu ve yaşanabilir kent olabilme yarışı var. Bu yarışta önde olmanın ve insanlara daha huzurlu, trafik sorununun en aza indirgendiği bir kente dönüşmenin de ana göstergelerinden biri bisiklet yolu projeleri. Avrupa’da bir kültür haline dönüşen bisiklet yolu projeleri, çok önemseniyor. Biz göreve geldiğimizde ‘Elbistan’ı yaşanabilir kent yapma’ sözü vermiştik. Bisiklet yolu projemiz de bu hedefimizin önemli bir sacayağı. Biz Elbistan’ı sadece ülkemizde değil dünyanın her yerinde bisiklet konusunda öncü şehirlerden biri yapmayı hedefliyoruz. Bunun için de 34 caddemizde toplam 87 kilometrelik bir bisiklet ağı oluşturmak için kollarımızı sıvadık. Bu proje tamamlandığında, Elbistan ilçe merkezi yol ağına oranı yüzde 200 olacak. Şehir yapısına ve büyüklüğüne göre, bu oranı yakalayan ya da bu kapsamda bisiklet yolu ağına sahip olan şehir sayısı, iki elin parmaklarını geçmez. İnşallah biz de Elbistan olarak toplam yol ağı oranına göre dünya sıralamasında yerimizi almış olacağız.”

Elbistan’ın coğrafyasının düz olması sebebiyle bisiklet kullanmaya gayet müsait olduğunu söyleyen Başkan Gürbüz, “Dünyamızla birlikte şehirlerimiz de değişiyor. Elbistan’ın da bu değişime ve dönüşüme ayak uydurmasını istiyoruz. Kent yaşamını, daha verimli daha işlevsel şehircilik hizmetleri ile bütünleştirmemiz gerekiyor. Kadim medeniyetin beşiği konumundaki Elbistan’ımızda hayata geçirdiğimiz bisiklet yolu projesini, hedeflediğimiz akıllı şehir sisteminin en önemli parçası olarak görüyoruz. Bu sayede, caddelerimiz daha işlevsel hale gelecek. Bir yandan trafik yoğunluğunu azaltırken bir yandan da çevreyi korumaya katkı sunacağız. Elbistan’ı, baştan sona bisiklet yolları ile donatarak ‘Bisiklet Başkenti’ olarak anılmak istiyoruz” diye konuştu.

Bisikletin insan sağlığı açısından da çok faydalı olduğunu vurgulayan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Bisiklet, hem iyi bir spor hem bir ulaşım aracı hem de temiz, sessiz, sağlıklı, çevre dostu bir araç. Ben, bisiklet yolu projemizin kentimize çok yakıştığını düşünüyorum. Bu kültürün yaygınlaşması ve bisiklet kullanımının artması için de önümüzdeki günlerde farklı çalışmalarımız” olacak cümleleri ile açıklamasını tamamladı.



