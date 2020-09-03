Elbistan Bilim Teknik ve İnovasyon Koleji, eğitim hayatına başlıyor

Kaymakam Demir’e ziyaretinde Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sinan Sert, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Alparslan Ceran, OSB Müdürü Durdu Mehmet Çiçek eşlik etti. Kaymakam Demir, sınıf ve atölyeleri gezerek Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ağdıl’dan bilgiler aldı.

Kaymakam Demir, inceleme sonrasında yaptığı değerlendirmede okulun ilçedeki eğitim yatırımı olduğuna dikkati çekti.

Halihazırdaki kayıtlı 700 olan öğrenci sayısının 2 yeni bölüm daha eklenmesiyle 2 bin 500’e çıkarılmasının hedeflendiğini belirten Kaymakam Demir, “Mesleki Teknik Lisesi’ne 10 dönüm yer tahsis etmiştik. Okul, şuanda 700 öğrenci ile faaliyet geçti. 1000’in üzerine çıkılması bekleniyor. Bina tadilatı yapılacak. 2 yeni bölümle de 2 bin 500’e ulaşacak. Kimya ve gıda bölümü de açılması için de yer talepleri var. İlçemiz için önemli ve değerli bir yatırım. OSB’mize de değer kattı. Önemli de bir istihdam oluşturuldu. 200’e yakın bir istihdam öngörülüyor” dedi.

Bu hafta hem özel sektör hem de kamu yatırımları açısından sevindirici haberler aldık. Öncelikli olarak ilçemizde e-sınav merkezimizi hayata geçirdik. Elbistan Devlet Hastanemize 20 doktor ataması yapıldı. Bugün de burada özel sektör tarafından ilçemize kazandırılan Elbistan Bilim Teknik ve İnovasyon Kolejimiz eğitim-öğretime hazır hale geldi. Pandemi sürecinde olduğumuz için uzaktan eğitimler başladı. 60 gün gibi kısa bir sürede okulun inşaatı tamamlandı. Çok güzel ve eğitim noktasında ilçemize değer katacak bir projeyi hayata geçirdikleri için Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ağdıl Bey’e, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Görev yapacak tüm personellere de kolaylıklar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Elbistan Bilim Teknik ve İnovasyon Koleji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ağdıl da, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Elbistan’a böyle bir eğitim yuvası kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kaymakam Özkan Demir, ziyaretini, okul bahçesine ilk hatıra fidanı dikerek sonlandırdı.















