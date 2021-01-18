Elbistan beyaza büründü

Elbistan’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen apartman bahçelerini dolduran çocuklar, kartopu oynayıp kardan adam yaptı.

Elbistan’da 2 gün önce yağan ancak eriyen kar, yüzünü tekrar gösterdi. Akşam saatlerinde etkisini arttıran kar, şehir merkezini kapladı. Yollarda olan sürücüler, zaman zaman tipiye dönen kar yağışında ilerlemekte zorlandı. Teyakkuzda olan Elbistan Belediyesi ve Karayolları 58. Şube Şefliği ekipleri de greyderlerle yollarda kar temizliği yaptı. Kar yağışıyla birlikte kısa süreli çakan şimşekler de gökyüzünü aydınlattı.

Kar, en çok çocukları sevindirdi. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinin ya da apartmanlarının bahçesine çıkan çocuklar, kısa süre de olsa gönüllerince eğlendi. Soğuk havaya aldırış etmeyen çocuklar, kardan adam yapıp kartopu oynadı.

Öte yandan bir vatandaşın kamyonetin arkasına iple bağladığı küvetin içerisinde kayak yapması ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.









